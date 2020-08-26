«Хоть один спасибо сказал?»: ярославцы поспорили, обоснованы ли требования жильцов взорвавшегося дома

Публикуем мнения читателей.

Гость:



— Расселили по гостиницам — хоть один сказал спасибо? Газом вонища была — всем было наплевать. Ну вот держите то, что заслужили.



Гость:



— У людей такое горе и несчастье. Как можно людям, пережившим такой стресс, хамить. Чиновники — вы либо помогайте, либо уйдите и не позорьтесь.



Вадим Новиков:



— В действительности городская администрация поступает формально по закону. А для того, чтобы законы не были людоедскими, что же надо сделать людям?



Наталья Зайцева:



— Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Елена Ивановна очень дерзко отвечала на заданные жильцами вопросы. Так нельзя, Елена Ивановна.



Анастасия Чернецова:



— Путину лично показать трансляцию.



Гость:



— Страховать надо жилье — как квартиры, так и дома в целом.



Гость:



— Государство проходит проверку в трудные минуты. Жители её прошли, а вот чиновники нет.



НеравноДушный:



— Стоимость датчика газа — 1,5–2 тысячи рублей с голосовым оповещением и передачей сообщения на смартфон. Если с установкой электроклапана на перекрытие газа, то подороже, но тоже не дороже отдыха в юге на одну персону. Плиты покупаем самые дешевые, лишь бы были. Подключаем сами любым шлангом, главное цена. Проверяющих не пускают. Но виноваты, конечно, чиновники, которые не помогают, когда уже всё случилось.

