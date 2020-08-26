«Хоть один спасибо сказал?»: ярославцы поспорили, обоснованы ли требования жильцов взорвавшегося дома

Вчера в Дзержинской администрации прошла встреча жильцов дома, в котором произошёл взрыв, и представителей администрации Ярославля. Разговор получился напряженный. Люди жаловались на то, что у них теперь много проблем. Кто-то не понимает, как вести в школу детей, когда их поселили в гостиницу в центре города. У кого-то проблемы с ипотекой, и не понятно, как им платить теперь за поврежденное жильё и прочее. Чиновники отвечали на вопрос по-разному. Некоторые ответы показались неприемлемыми и не устроили жильцов совсем. Часть людей покинула зал. В комментариях к материалу мнения читателей разделились. Одни уверены, что так цинично поступать чиновники не могут ни при каких условиях. Другие же вступились за городскую власть, объясняя это законами и тем, что часть проблем жильцы должны решать самостоятельно.
Публикуем мнения читателей.
Гость:
— Расселили по гостиницам — хоть один сказал спасибо? Газом вонища была — всем было наплевать. Ну вот держите то, что заслужили.
Гость:
— У людей такое горе и несчастье. Как можно людям, пережившим такой стресс, хамить. Чиновники — вы либо помогайте, либо уйдите и не позорьтесь.
Вадим Новиков:
— В действительности городская администрация поступает формально по закону. А для того, чтобы законы не были людоедскими, что же надо сделать людям?
Наталья Зайцева:
— Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Новик Елена Ивановна очень дерзко отвечала на заданные жильцами вопросы. Так нельзя, Елена Ивановна.
Анастасия Чернецова:
— Путину лично показать трансляцию.
Гость:
— Страховать надо жилье — как квартиры, так и дома в целом.
Гость:
— Государство проходит проверку в трудные минуты. Жители её прошли, а вот чиновники нет.
НеравноДушный:
— Стоимость датчика газа — 1,5–2 тысячи рублей с голосовым оповещением и передачей сообщения на смартфон. Если с установкой электроклапана на перекрытие газа, то подороже, но тоже не дороже отдыха в юге на одну персону. Плиты покупаем самые дешевые, лишь бы были. Подключаем сами любым шлангом, главное цена. Проверяющих не пускают. Но виноваты, конечно, чиновники, которые не помогают, когда уже всё случилось.
Гость:
— Пусть все дружно обращаются к Малахову в передачу, покажут всю историю и ответы чинуш. Вот тогда они лично бабушке продукты выносить будут.
Как считаете, после подобных ЧП чиновники должны помогать людям?
Напомним, что в прошлую пятницу около половины восьмого вечера в Дзержинском районе на улице Батова прогремел взрыв в одной из квартир десятиэтажки. Взрывной волной был уничтожен один из подъездов. Погибло три человека, несколько пострадало. Вчера прошла встреча жильцов дома и городских чиновников. Люди пытались рассказать о всех проблемах, с которыми они теперь столкнулись, но городская власть лишь частично удовлетворила их беды.