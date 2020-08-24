Людям собирают помощь всем городом: последние новости о взрыве газа в Ярославле

Пошли третьи сутки после трагедии в доме №5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле. После взрыва бытового газа без жилья, практически без всего остались десятки семей (в доме было зарегистрировано больше 300 человек, 115 — в пострадавшем подъезде).

Какие новости по этой трагедии появились за последние сутки: