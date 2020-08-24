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Людям собирают помощь всем городом: последние новости о взрыве газа в Ярославле

Какая участь ждёт жильцов дома на улице Батова

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К дому никого не подпускают&nbsp;

К дому никого не подпускают 

Пошли третьи сутки после трагедии в доме №5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле. После взрыва бытового газа без жилья, практически без всего остались десятки семей (в доме было зарегистрировано больше 300 человек, 115 — в пострадавшем подъезде).

Какие новости по этой трагедии появились за последние сутки:

  • в Ярославле организовали пять пунктов сбора вещей для пострадавших (нужна даже посуда);
  • до 25-го числа должны будут вынести заключение о состоянии дома: пойдёт он под расселение или разрешат вернуться жильцам первого и третьего подъездов;
  • работает телефон горячей линии: (4852) 79–08–33;
  • в доме до сих пор слышны звуки отваливающихся конструкций, а из окон выглядывают оставленные домашние животные. Посмотреть, что там происходит сейчас, можно в нашей хронике;
  • отец, потерявший в один день жену и сына, написал обращение к ярославцам.

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взрыввзрыв бытового газа
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