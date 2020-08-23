В Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом: данные оперштаба на 23 августа

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Что будет дальше, пока предсказать сложно. В Ярославской области в сентябре ждут вторую волну эпидемии, прошли слухи о возможном переходе на дистанционное обучение. В Департаменте образования Ярославской области заверили, что это ложная информация, но новые меры в школах ждут с учебного года. Более того, 1 сентября пройдут линейки, но не для всех классов.

В конце недели губернатор снова смягчил меры, публикуем, какие запреты ещё остались, а что уже можно: полный список COVID-ограничений.

12 сентября в Ярославле запланирован День 1010-летия города. Но пока неизвестно, как будет проходить праздник, запрет на проведение мероприятий свыше 50 человек по-прежнему действует.