В Ярославской области растёт число заболевших коронавирусом: данные оперштаба на 23 августа

В Ярославской области после снятия большинства мер, введённых из-за коронавирусной инфекции, болезнь продолжает распространяться. В течение нескольких дней было улучшение обстановки, казалось, число заражений пошло на спад. Однако, по данным федерального оперативного штаба на 23 августа, в Ярославской области подтверждено ещё 40 положительных тестов, выздоровели за сутки только двое.
— С начала пандемии в Ярославской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6925 человек, выздоровели 6135, умерли 32, — подвели общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
Что будет дальше, пока предсказать сложно. В Ярославской области в сентябре ждут вторую волну эпидемии, прошли слухи о возможном переходе на дистанционное обучение. В Департаменте образования Ярославской области заверили, что это ложная информация, но новые меры в школах ждут с учебного года. Более того, 1 сентября пройдут линейки, но не для всех классов.
В конце недели губернатор снова смягчил меры, публикуем, какие запреты ещё остались, а что уже можно: полный список COVID-ограничений.
12 сентября в Ярославле запланирован День 1010-летия города. Но пока неизвестно, как будет проходить праздник, запрет на проведение мероприятий свыше 50 человек по-прежнему действует.