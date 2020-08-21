21 августа пятница
СЕЙЧАС +21°С
usd 73.77
eur 87.43
Тема дняЭлитный автопарк чиновников: обзор

Все новости

Все новости

«Распугал людей у ларька»: в Ярославле по проспекту пробежал лось. Видео

Очевидцы рассказали подробности

937
Обсудить

Поделиться

Очередное появление лося в крупном районе Ярославля перепугало людей

Очередное появление лося в крупном районе Ярославля перепугало людей

В Ярославле по проспекту Машиностроителей пробежал лось

На крупном проспекте в Заволжском районе Ярославля на видео сняли прогуливающегося лося. Всё произошло 20 августа, примерно в полночь. Очевидцы говорят, что во время прогулки по проспекту Машиностроителей сохатый перепугал своим появлением нескольких людей.

Видео: Артём Чурсин

— Я переходил дорогу на переходе у ТЦ «Яркий», смотрю — лось бежит в сторону рынка, — рассказывает Артём Чурсин. — Пошёл за ним, он забежал сначала на строительную площадку, где парк строят у рынка, — там попасся немного. Потом побежал в сторону дороги и обратно к «Яркому». При мне ни на кого не нападал. Только людей у ларька распугал.

Напомним, что появление лосей в Ярославле стало достаточно частым явлением. Правда, такие визиты сохатых не всегда заканчиваются хорошо. Пару месяцев назад лось забрёл на территорию детского сада и повис на заборе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Лосьживотное
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!