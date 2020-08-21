«Распугал людей у ларька»: в Ярославле по проспекту пробежал лось. Видео

— Я переходил дорогу на переходе у ТЦ «Яркий», смотрю — лось бежит в сторону рынка, — рассказывает Артём Чурсин. — Пошёл за ним, он забежал сначала на строительную площадку, где парк строят у рынка, — там попасся немного. Потом побежал в сторону дороги и обратно к «Яркому». При мне ни на кого не нападал. Только людей у ларька распугал.

