«Распугал людей у ларька»: в Ярославле по проспекту пробежал лось. Видео

В Ярославле по проспекту Машиностроителей пробежал лось
На крупном проспекте в Заволжском районе Ярославля на видео сняли прогуливающегося лося. Всё произошло 20 августа, примерно в полночь. Очевидцы говорят, что во время прогулки по проспекту Машиностроителей сохатый перепугал своим появлением нескольких людей.
Видео: Артём Чурсин
— Я переходил дорогу на переходе у ТЦ «Яркий», смотрю — лось бежит в сторону рынка, — рассказывает Артём Чурсин. — Пошёл за ним, он забежал сначала на строительную площадку, где парк строят у рынка, — там попасся немного. Потом побежал в сторону дороги и обратно к «Яркому». При мне ни на кого не нападал. Только людей у ларька распугал.
Напомним, что появление лосей в Ярославле стало достаточно частым явлением. Правда, такие визиты сохатых не всегда заканчиваются хорошо. Пару месяцев назад лось забрёл на территорию детского сада и повис на заборе.