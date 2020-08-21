Скандал с клиникой красоты и доходы мэра: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:
- по всей стране ходят слухи о переводе школ с 20 сентября на дистанционный режим. Мы узнали, чего ожидать ярославским школьникам и как начнется новый учебный год;
- в Ярославле в аварии пострадали четыре человека — троих увезли в больницу. Публикуем видео ДТП;
- ярославские депутаты показали, сколько заработали в прошлом году. У некоторых суммы очень даже приличные;
- оказывается, мэр Ярославля зарабатывает не так уж и много. Особенно, если сравнивать с доходами его супруги. Изучаем декларацию чиновника;
- в Ярославле за сутки коронавирусом заболели 38 человек;
- синоптики рассказали, что в Ярославль вернется жара. Когда ждать теплую погоду;
- в Ярославле девушка решила избавиться от небольших дефектов на лице и обратилась в клинику эстетики. Но после процедур получила ожог во всё лицо. Подробности скандала;
- семье погибшей медсестры, подхватившей COVID-19, перечислили выплаты. До этого в деньгах отказывали.