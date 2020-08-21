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Скандал с клиникой красоты и доходы мэра: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости к утру 21 августа

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Обсуждаем самые главные новости за сутки

Обсуждаем самые главные новости за сутки

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:

  • по всей стране ходят слухи о переводе школ с 20 сентября на дистанционный режим. Мы узнали, чего ожидать ярославским школьникам и как начнется новый учебный год;
  • в Ярославле девушка решила избавиться от небольших дефектов на лице и обратилась в клинику эстетики. Но после процедур получила ожог во всё лицо. Подробности скандала;

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