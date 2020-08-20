Мэр Ярославля пообещал сохранить парк возле старинной усадьбы. Но её все равно продают

Мэр Ярославля пообещал не застраивать парк возле усадьбы Коковцевых
Мэр Ярославля Владимир Волков побывал в старинной усадьбе Коковцевых во Фрунзенском районе Ярославля. Местные жители обратились к градоначальнику с просьбой не застраивать территорию вокруг здания и оставить это место парком.
— Сохранившийся комплекс построек вместе с окружающим природным ландшафтом — парком и озером — является образцом архитектурного ансамбля дворянской усадьбы XVIII века, — написал Владимир Волков на своей странице во «ВКонтакте». — Приняли решение о том, что территория парка будет поставлена на кадастровый учёт. Это будет рекреационная зона, которая сохранит своё назначение. Не могу не отметить, что местные жители активно поддерживают жизнь в этом месте, проводят праздничные мероприятия. Сохранение парка очень важно для города.
В комментариях к посту мэра жители города поинтересовались, зачем же тогда усадьбу Коковцевых и территорию рядом с ней выставили на продажу. Этим летом двухэтажное здание площадью 779,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 4220 квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой 32 миллиона 86 тысяч рублей. По мнению главного архитектора Ярославля, частник позаботится о старинной усадьбе лучше.
— Эти здания являются выявленными объектами культурного наследия, имеют большое историческое и культурное значение, — ответил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — В такого рода объектах всегда отлично реализовываются различные культурные заведения, такие как музеи, выставочные залы. Они, в свою очередь, замечательно соседствуют с небольшими кофейнями, книжными лавками. Такое использование может вдохнуть новую жизнь и привлечь не только местных жителей, но и туристов. Соответственно, и само содержание объекта будет совсем на другом уровне. К сожалению, исходя из практики, подобная деятельность не подходит для органов власти, для которых прибыль не является показателем эффективности. Лучше всего с такими задачами работает частный собственник.
Напомним, ярославские активисты создали петицию на имя губернатора Ярославской области, чтобы сохранить парк возле усадьбы Коковцевых и не допустить там застройку.