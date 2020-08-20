Мэр Ярославля пообещал сохранить парк возле старинной усадьбы. Но её все равно продают

Мэр Ярославля Владимир Волков побывал в старинной усадьбе Коковцевых во Фрунзенском районе Ярославля. Местные жители обратились к градоначальнику с просьбой не застраивать территорию вокруг здания и оставить это место парком.



— Сохранившийся комплекс построек вместе с окружающим природным ландшафтом — парком и озером — является образцом архитектурного ансамбля дворянской усадьбы XVIII века, — написал Владимир Волков на своей странице во «ВКонтакте». — Приняли решение о том, что территория парка будет поставлена на кадастровый учёт. Это будет рекреационная зона, которая сохранит своё назначение. Не могу не отметить, что местные жители активно поддерживают жизнь в этом месте, проводят праздничные мероприятия. Сохранение парка очень важно для города.

