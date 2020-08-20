У заболевшей коронавирусом семьи арестовали счёт за погашенный кредит

В Ярославской области у супругов арестовали счёт за погашенный кредит
Семейная пара из Рыбинска оказалась в непростой ситуации. Банковский счёт женщины арестовали якобы из-за невыплаченного кредита, но, как уверял её супруг, кредит был полностью погашен. В семье с двумя детьми и без этого были проблемы с деньгами.
Супруги заметили, что с замороженного счёта начали списывать деньги, они обратились к судебным приставам, те потребовали справку из банка для подтверждения погашения кредита, но в банке, как рассказал глава семьи, справку выдавать отказались и рекомендовали решать проблему с приставами самостоятельно. Пойти, чтобы пообщаться лично с приставами или сотрудниками банка, супруги не могли — у обоих на тот момент был выявлен коронавирус, а значит, они обязаны были соблюдать изоляцию.
Когда же наконец супругам удалось собрать все необходимые документы, банковский счёт им так и не разблокировали, семья обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Ярославской области.
— Сергей Бабуркин направил запрос в службу судебных приставов с просьбой провести проверку по указанным фактам и снять арест со счёта, — рассказали в аппарате омбудсмена. — Приставы после проверки сообщили уполномоченному, что документы от банка получены, счёт семьи разблокировали.