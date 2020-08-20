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Арест экстремиста и открытие театров: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 20 августа

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Самые главные новости к этому часу

Самые главные новости к этому часу

Доброе утро, дорогие друзья! Сделали ежедневный дайджест самых важных новостей прошедших суток. Коротко:

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