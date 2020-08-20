Арест экстремиста и открытие театров: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, дорогие друзья! Сделали ежедневный дайджест самых важных новостей прошедших суток. Коротко:
- в Ярославской области снимают ещё одни коронавирусные ограничения — на этот раз откроют для зрителей театры и цирки;
- за прошедшие сутки в регионе диагноз «коронавирус» поставлен 40 жителям. Выздоровело 32 человека. Смертельных случаев нет;
- в самом центре Ярославля прохожие обнаружили змею. Ужик ползал по Стрелке;
- в Ярославской области разгорелся большой скандал — мама больного мальчика из Рыбинска обвинила врача скорой помощи в равнодушном отношении к ребенку. Медик ответил на нападки;
- дикая история в Ярославской области — у 28-летней матери отобрали годовалого ребенка, которого она довела до болезней и истощения;
- в Ярославле 4-летний мальчик получил серьёзную травму на аттракционе. Ребёнок упал с надувного батута-горки в парке на Даманском острове и сломал левое предплечье;
- в регионе с 1 сентября подорожают школьные завтраки. Власти назвали новую цену;
- силовики УФСБ арестовали ярославца за радикальные политические взгляды. 35-летний мужчина призвал людей убивать и грабить чиновников и представителей правоохранительных органов, а после — к гражданской войне.