В Ярославле с улицы Победы выдрали чугунный забор, чтобы заткнуть дыры на других дорогах

В Ярославле с улицы Победы выдрали чугунный забор
Сегодня в Ярославле вдруг начали выдирать чугунный заборчик из газона. Градозащитники в гневе.
— Это наша историческая среда. На каком основании уничтожают элементы благоустройства исторической среды? — возмутилась градозащитница Ольга Мазанова.
Эти заборы теперь окажутся, как обещают коммунальщики, на двух других улицах.
— Зелёная зона на перекрёстке проспекта Октября и улицы Победы не нуждается в ограждении, так как по её расположению транспорту заехать на газон невозможно, есть дублирующее ограждение у дороги, — рассказал первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Сергей Медведев. — Некоторые секции ограждения там уже покосились, некоторые разрушены. Сейчас мы демонтируем это ограждение; секциями, которые в хорошем состоянии, решили восстановить забор на проспекте Ленина и, возможно, на Революционном проезде. В целом, ограждение там в хорошем состоянии, мы ежегодно проводим ремонт, но случаются ДТП, воровство, поэтому некоторые секции необходимо заменить.
История с чугунными заборами в Ярославле вообще очень нервная. После каждого снесенного такого ограждения — городской скандал. А два года назад скандал был такой, что городские власти, хотевшие убирать чугунные ограждения, в итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.