В Ярославле с улицы Победы выдрали чугунный забор, чтобы заткнуть дыры на других дорогах

Сегодня в Ярославле вдруг начали выдирать чугунный заборчик из газона. Градозащитники в гневе.



— Это наша историческая среда. На каком основании уничтожают элементы благоустройства исторической среды? — возмутилась градозащитница Ольга Мазанова.

Эти заборы теперь окажутся, как обещают коммунальщики, на двух других улицах.

— Зелёная зона на перекрёстке проспекта Октября и улицы Победы не нуждается в ограждении, так как по её расположению транспорту заехать на газон невозможно, есть дублирующее ограждение у дороги, — рассказал первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Сергей Медведев. — Некоторые секции ограждения там уже покосились, некоторые разрушены. Сейчас мы демонтируем это ограждение; секциями, которые в хорошем состоянии, решили восстановить забор на проспекте Ленина и, возможно, на Революционном проезде. В целом, ограждение там в хорошем состоянии, мы ежегодно проводим ремонт, но случаются ДТП, воровство, поэтому некоторые секции необходимо заменить.