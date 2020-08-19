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В Ярославле с улицы Победы выдрали чугунный забор, чтобы заткнуть дыры на других дорогах

Общественники возмущены таким отношением к благоустройству

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Заборчик переезжает

Заборчик переезжает

В Ярославле с улицы Победы выдрали чугунный забор

Сегодня в Ярославле вдруг начали выдирать чугунный заборчик из газона. Градозащитники в гневе.

— Это наша историческая среда. На каком основании уничтожают элементы благоустройства исторической среды? — возмутилась градозащитница Ольга Мазанова.

Эти заборы теперь окажутся, как обещают коммунальщики, на двух других улицах.

— Зелёная зона на перекрёстке проспекта Октября и улицы Победы не нуждается в ограждении, так как по её расположению транспорту заехать на газон невозможно, есть дублирующее ограждение у дороги, — рассказал первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Сергей Медведев. — Некоторые секции ограждения там уже покосились, некоторые разрушены. Сейчас мы демонтируем это ограждение; секциями, которые в хорошем состоянии, решили восстановить забор на проспекте Ленина и, возможно, на Революционном проезде. В целом, ограждение там в хорошем состоянии, мы ежегодно проводим ремонт, но случаются ДТП, воровство, поэтому некоторые секции необходимо заменить.


История с чугунными заборами в Ярославле вообще очень нервная. После каждого снесенного такого ограждения — городской скандал. А два года назад скандал был такой, что городские власти, хотевшие убирать чугунные ограждения, в итоге заборы решили не только оставить, но и восстановить.

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чугунный забор
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