«Мужики, здесь глубоко?»: ярославец позагорал на берегу огромной городской лужи. Видео

Ярославец позагорал на берегу огромной городской лужи
Жители новостройки на проспекте Фрунзе в Ярославле уже несколько месяцев пытаются избавиться от огромной лужи, которая с весны никуда не уходит и не высыхает. После дождя её глубина увеличивается настолько, что водой скрывает колеса проезжающих машин.
— Друзья, у вас есть уникальная возможность жить в 5 метрах от замечательного водоема, который становится то больше, то меньше уже несколько месяцев. Все, что вам нужно — это выйти из подъезда, поставить стульчик, можете лежачок расстелить и отдохнуть на берегу такого прекрасного водоема, — рассказал видеоблогер Дмитрий Конкурентов, который живет в доме № 54Б по проспекту Фрунзе.
Собственно, это Дмитрий и сделал, записав на видео.
— Мужики, здесь не глубоко? — спросил он у проходящих по луже прохожих.
— Нормально, — одобрительно кивают те.
— Вы можете быть уверены, что этот водоем никуда не денется, потому что дождя нет уже больше недели, а он как был, так и есть, — комментирует блогер.
Видео: Дмитрий Конкурентов / Vk.com
А вообще местным жителям не смешно. Дорога построена для тех, кто живет в доме № 36 по улице Лескова. Но, кто её строил и кто сейчас несет ответственность за её содержание, люди точно не знают.
— Наш дом новый, мы сюда въехали только в мае. Всё это время лужа была. От этого около дома постоянная грязь, машины не припарковать, да и асфальт под водой быстро разрушится, — жалуются одна из жительниц дома № 54Б по проспекту Фрунзе.
Люди подозревают, что причиной затопления стал неправильно сделанный уклон дороги, отчего вода не уходит в ливневку. Жители писали письма в мэрию, прокуратуру, правительство области, в управляющую компанию. Но ответов о том, решит ли кто-то их проблему, пока ни от кого не получили.
— Надеюсь, администрации, которая увидит это видео, будет не смешно, потому что заявления поступают постоянно, но ничего с этим не происходит. Поэтому просьба ответственных лиц более серьезно отнестись к проблеме, — сказал Дмитрий Конкурентов в конце своего видео.
Судя по кадастровой карте и данным Росреестра, этот участок дороги принадлежит городу. Мы обратились в мэрию за разъяснением ситуации. Ждём ответ.