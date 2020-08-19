«Мужики, здесь глубоко?»: ярославец позагорал на берегу огромной городской лужи. Видео

А вообще местным жителям не смешно. Дорога построена для тех, кто живет в доме № 36 по улице Лескова. Но, кто её строил и кто сейчас несет ответственность за её содержание, люди точно не знают.



— Наш дом новый, мы сюда въехали только в мае. Всё это время лужа была. От этого около дома постоянная грязь, машины не припарковать, да и асфальт под водой быстро разрушится, — жалуются одна из жительниц дома № 54Б по проспекту Фрунзе.



Люди подозревают, что причиной затопления стал неправильно сделанный уклон дороги, отчего вода не уходит в ливневку. Жители писали письма в мэрию, прокуратуру, правительство области, в управляющую компанию. Но ответов о том, решит ли кто-то их проблему, пока ни от кого не получили.

