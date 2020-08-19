Убийство спортсмена и кошачий побег из самолёта: что случилось в Ярославской области за сутки

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру
- специалисты Ярославльстата рассказали, что за последнее время подорожало и подешевело — смотрим, как изменились цены;
- за несколько месяцев в Ярославской области в разы увеличилось число безработных. Теперь в регионе их десятки тысяч;
- в Рыбинске застрелили парня. Оказалось, что он был молодым спортсменом. Подробности громкого преступления;
- в Ярославле на проспекте Авиаторов водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста. Вылетел прямо на тротуар. Очевидцы говорят, был пьян;
- ярославский оперштаб выдал свежие данные по коронавирусу. Количество заболевших в регионе почти достигло
7 тысяч;
- в выходные в ДТП под Ярославлем погибли три человека. Уголовное дело возбудили в отношении мамы погибшего ребенка — именно она сидела за рулём;
- в Ярославле силовики ворвались в подпольное казино. В этот момент там вовсю шла игра. Публикуем видео из подпольного ярославского Вегаса;
- медсестра из Ярославля выиграла в лотерею дом у моря — её муж не сразу поверил в это чудо;
- в Ярославле из самолёта в аэропорту Туношна сбежал пассажир-кот. История дерзкого побега;
- в Ярославле пенсионерка чуть не погибла под колесами фуры. Женщина перебегала трассу и выскочила прямо под автомобиль. Подробности происшествия;
- опубликованы доходы высокопоставленных сотрудников правительства Ярославской области — мы заглянули в их декларации и посмотрели, как они живут.