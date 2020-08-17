Чтобы обезопасить: ярославцам запретили парковаться у здания Росгвардии

Центр Ярославля всё больше закрывают от автомобилистов. Мэрия города ввела новый запрет на парковку на проспекте Октября. Теперь машины нельзя будет оставлять на обочине дороги от здания №8 до дома №10. Это промежуток поблизости с Красной площадью. В этот промежуток попало здание нового отделения Росгвардии (раньше в нём располагался офис государственного банка).

Причину запрета парковки объяснили так:

— В целях обеспечения антитеррористической защищенности административного здания на участке проспекта Октября от дома № 8 до дома № 10 вводятся ограничения на остановку (стоянку) транспортных средств с 5 сентября 2020 года, — сообщили в мэрии.