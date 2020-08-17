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Чтобы обезопасить: ярославцам запретили парковаться у здания Росгвардии

В мэрии объяснили суть запрета

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У этого здания нельзя больше оставлять машины ярославцам

У этого здания нельзя больше оставлять машины ярославцам

В Ярославле запретили остановку и стоянку у здания Росгвардии

Центр Ярославля всё больше закрывают от автомобилистов. Мэрия города ввела новый запрет на парковку на проспекте Октября. Теперь машины нельзя будет оставлять на обочине дороги от здания №8 до дома №10. Это промежуток поблизости с Красной площадью. В этот промежуток попало здание нового отделения Росгвардии (раньше в нём располагался офис государственного банка).

Причину запрета парковки объяснили так:

— В целях обеспечения антитеррористической защищенности административного здания на участке проспекта Октября от дома № 8 до дома № 10 вводятся ограничения на остановку (стоянку) транспортных средств с 5 сентября 2020 года, — сообщили в мэрии.

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