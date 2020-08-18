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Скандальная застройка и трагическое ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости к утру 18 августа

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Главные новости к утру 18 августа

Главные новости к утру 18 августа

Короткий дайджест новостей Ярославской области

Доброе утро, друзья! Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки, мы составили короткий дайджест:

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Ярославльновости
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