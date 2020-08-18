Скандальная застройка и трагическое ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Короткий дайджест новостей Ярославской области
Доброе утро, друзья! Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки, мы составили короткий дайджест:
- в Ярославле власти дали ход застройке, которую горожане называют социальной катастрофой. В планах возвести такое количество высоток и на такой площади, что это почти сопоставимо с размером, например, «Пятёрки»;
- на утро 17 августа в Ярославской области подтвердились ещё 40 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки трое;
- ярославский активист создал петицию с обращением к губернатору области Дмитрию Миронову, чтобы территорию усадьбы Коковцовых перевели в рекреационный статус, а в будущем создали ландшафтный парк;
- папа девочки, погибшей в ДТП под Ярославлем, скончался в больнице. Теперь количество погибших в страшном ДТП — три человека;
- в Рыбинске прохожие нашли труп мужчины. Тело лежало рядом с жилым домом на улице Щепкина. Следователи установили, что мужчину застрелили;
- молодой ветеринар Юрий Мазлов, попавший в реанимацию после ДТП в центре Ярославля, пошёл на поправку. Парень медленно возвращается к жизни;
- поузнавали, что будет с линейками на 1 Сентября.