«Могли бы и сами»: ярославцы ответили жалобщикам в соцсетях

Но вместо сочувствия и критики в адрес районной администрации жители получили порцию негатива в свою сторону.

Наталья Ерёмычева:

— Пока ждете помощи, сами быстрее скосите.



Матвей Городов:

— Вышли всем домом и за час привели бы всё в порядок.

Сергей Ефимов:

— Если скосить траву, то обнажится весь хлам, которым завален поселок. Там не траву косить надо, а КАМАЗов 50 для мусора подогнать. И снести 2/3 развалин гаражей, вот только тогда там можно будет косить траву.



Romantic:

— А самим скосить слабо? Ваш дом, можно и вокруг благоустроить, ведь вы там живёте. Поднимитесь с дивана, решайте вместе, общение соседей по дому сближает.

Но всё же нашлись и те, кто согласен, что виноваты в отсутствии благоустройства не жители.

Юлия Петяева:

— Такого травостоя, как в этом году, не было никогда. Зимой снег перестали чистить, летом траву косить. Куда катимся!?



Анна Михайлова:

— Я уж молчу про заросли около перекопских прудов... Там вообще никогда не косят, трава 2 м.



Мария Цветанова: