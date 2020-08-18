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«Могли бы и сами»: ярославцы ответили жалобщикам в соцсетях

Теперь обращения в интернете расцениваются негативно

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Теперь те, кто пишет о проблемах в городе, получает порцию критики в ответ

Теперь те, кто пишет о проблемах в городе, получает порцию критики в ответ

О городских проблемах из интернета можно узнать больше, чем откуда-либо ещё. А всё потому, что ярославцы именно в Сети ищут помощи, публикуют кадры плохих дорог, отсутствующего благоустройства, текущих крыш и других проблем. И если раньше они находили отклик у горожан, то сегодня всё больше натыкаются на критику. Жалобы в соцсетях вдруг стали не в почёте.

Так, жители Силикатного посёлка опубликовали свой крик души во «ВКонтакте».

— Обращаюсь к администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. Мы, жители Силикатного поселка, и так живем в трущобных домах, так еще и по поселку не пройти: всё в зарослях крапивы и репейника. Пока был Слепцов (бывший мэр Ярославля. — Прим. ред.), всё везде было скошено, надеемся, после обращения поселок приобретет божеский вид, — выдали послание в группе «Жесть Ярославля».

Посёлок зарос крапивой и репейником

Посёлок зарос крапивой и репейником

Но вместо сочувствия и критики в адрес районной администрации жители получили порцию негатива в свою сторону.

Наталья Ерёмычева:

— Пока ждете помощи, сами быстрее скосите.

Матвей Городов:

— Вышли всем домом и за час привели бы всё в порядок.

Сергей Ефимов:

— Если скосить траву, то обнажится весь хлам, которым завален поселок. Там не траву косить надо, а КАМАЗов 50 для мусора подогнать. И снести 2/3 развалин гаражей, вот только тогда там можно будет косить траву.

Romantic:

— А самим скосить слабо? Ваш дом, можно и вокруг благоустроить, ведь вы там живёте. Поднимитесь с дивана, решайте вместе, общение соседей по дому сближает.

Но всё же нашлись и те, кто согласен, что виноваты в отсутствии благоустройства не жители.

Юлия Петяева:

— Такого травостоя, как в этом году, не было никогда. Зимой снег перестали чистить, летом траву косить. Куда катимся!?

Анна Михайлова:

— Я уж молчу про заросли около перекопских прудов... Там вообще никогда не косят, трава 2 м.

Мария Цветанова:

— В этом году много где забросили, мэр там что, решил сэкономить для очередной чайной комнаты?

Ефим Гузек:

— Суздалка — аналогичная ситуация. Где власть?

Кто виноват в зарослях?

    Есть в Ярославле один посёлок, где люди устали ждать властей и многое делают сами, несмотря на то, что живут на окраине за теплотрассой. Но, говорят, их ресурсы на исходе.

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    благоустройствозаросли
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