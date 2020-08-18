«Могли бы и сами»: ярославцы ответили жалобщикам в соцсетях

О городских проблемах из интернета можно узнать больше, чем откуда-либо ещё. А всё потому, что ярославцы именно в Сети ищут помощи, публикуют кадры плохих дорог, отсутствующего благоустройства, текущих крыш и других проблем. И если раньше они находили отклик у горожан, то сегодня всё больше натыкаются на критику. Жалобы в соцсетях вдруг стали не в почёте.
Так, жители Силикатного посёлка опубликовали свой крик души во «ВКонтакте».
— Обращаюсь к администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. Мы, жители Силикатного поселка, и так живем в трущобных домах, так еще и по поселку не пройти: всё в зарослях крапивы и репейника. Пока был Слепцов (бывший мэр Ярославля. — Прим. ред.), всё везде было скошено, надеемся, после обращения поселок приобретет божеский вид, — выдали послание в группе «Жесть Ярославля».
Но вместо сочувствия и критики в адрес районной администрации жители получили порцию негатива в свою сторону.
Наталья Ерёмычева:
— Пока ждете помощи, сами быстрее скосите.
Матвей Городов:
— Вышли всем домом и за час привели бы всё в порядок.
Сергей Ефимов:
— Если скосить траву, то обнажится весь хлам, которым завален поселок. Там не траву косить надо, а КАМАЗов 50 для мусора подогнать. И снести 2/3 развалин гаражей, вот только тогда там можно будет косить траву.
Romantic:
— А самим скосить слабо? Ваш дом, можно и вокруг благоустроить, ведь вы там живёте. Поднимитесь с дивана, решайте вместе, общение соседей по дому сближает.
Но всё же нашлись и те, кто согласен, что виноваты в отсутствии благоустройства не жители.
Юлия Петяева:
— Такого травостоя, как в этом году, не было никогда. Зимой снег перестали чистить, летом траву косить. Куда катимся!?
Анна Михайлова:
— Я уж молчу про заросли около перекопских прудов... Там вообще никогда не косят, трава 2 м.
Мария Цветанова:
— В этом году много где забросили, мэр там что, решил сэкономить для очередной чайной комнаты?
Ефим Гузек:
— Суздалка — аналогичная ситуация. Где власть?
Кто виноват в зарослях?
Есть в Ярославле один посёлок, где люди устали ждать властей и многое делают сами, несмотря на то, что живут на окраине за теплотрассой. Но, говорят, их ресурсы на исходе.