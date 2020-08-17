Смертельное ДТП и перевернувшаяся скорая: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:



в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Погибли ребенок и женщина. Ещё пять человек пострадали;

в Рыбинске умерла 78-летняя учительница, у которой были поражены легкие;