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Смертельное ДТП и перевернувшаяся скорая: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях Ярославской области, актуальных на утро 17 августа

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В выходные было сразу несколько серьезных ДТП

В выходные было сразу несколько серьезных ДТП

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:

  • в Ярославской области машина скорой помощи на полном ходу влетала в столб и перевернулась. Врачи везли в больницу бабушку, но не доехали. Публикуем подробности и видео ДТП;

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