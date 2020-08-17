Смертельное ДТП и перевернувшаяся скорая: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку самых главных новостей, которые произошли в Ярославской области за минувшие выходные:
- в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Погибли ребенок и женщина. Ещё пять человек пострадали;
- в Рыбинске умерла 78-летняя учительница, у которой были поражены легкие;
- в Ярославской области машина скорой помощи на полном ходу влетала в столб и перевернулась. Врачи везли в больницу бабушку, но не доехали. Публикуем подробности и видео ДТП;
- депутаты Государственной думы опубликовали декларации. Мы составили топ самых богатых ярославских народных избранников;
- в Ярославской области за сутки коронавирусом заболели несколько десятков человек;
- специалисты говорят, что в регион всё же скоро вернётся тепло — синоптики рассказали, когда ярославцам ждать хорошую погоду.