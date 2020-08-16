Смерть учительницы и доходы Терешковой: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Дайджест главных новостей Ярославской области
Доброе утро, друзья! Чтобы вы были в курсе главных новостей, мы собрали для вас короткий дайджест.
Все, что произошло в Ярославской области к утру 16 августа. Коротко:
- Парень, которого накануне заподозрили в изнасиловании, рассказал 76.RU, как ему удалось отстоять свою правоту;
- За последние сутки в Ярославской области 38 человек заболели коронавирусом, 39 выздоровели, новых летательных исходов нет;
- Депутаты Государственной думы опубликовали декларации. Мы составили топ самых богатых ярославских депутатов;
- В Рыбинске местные рыбаки выловили настоящего монстра. Мужчинам удалось поймать сома, размеры которого не уступают человеческим;
- В Рыбинске умерла пожилая учительница. Женщину госпитализировали накануне, у нее было поражено 50% лёгких. Власти ситуацию комментировать отказались.