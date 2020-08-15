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«Размером с указательный палец»: ярославцев напугал странный паук. Разбираемся, опасен ли он

Ученый объяснил, что это за существо

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Странного паука нашли на даче под Ярославлем&nbsp;

Странного паука нашли на даче под Ярославлем 

Ярославцев напугал огромный паук

Ярославцев напугал огромный паук с необычным брюшком. Фото существа выложили в соцсети.

— Нашёл вот такое чудо на даче, размером он чуть меньше указательного пальца, — написал в социальных сетях автор фото.

Многие пользователи отметили, что брюшко паука напоминает крекер.

— Я подумала, что это печенька, — пишет в комментариях Яна.

— Раньше я так радовалась, что родилась не в Австралии. Что же, теперь моей радости пришел конец, — шутит Полина.

— Я бы умер, если бы увидел его, — признался Артур.

Мы спросили у ученого, стоит ли бояться этого паука.

— Это паук-кругопряд аргиопа дольчатая (Argiope lobata). Для человека не опасен, распространен широко от Северной Африки до севера Европейской России. Включен в ряд региональных Красных книг, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев.

Напомним, вчера ярославцы заметили на асфальте странных слизней бурого цвета. Оказалось, что это опасные испанские слизни.

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Ярославльпаук
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