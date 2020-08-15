«Размером с указательный палец»: ярославцев напугал странный паук. Разбираемся, опасен ли он

Ярославцев напугал огромный паук с необычным брюшком. Фото существа выложили в соцсети.

— Нашёл вот такое чудо на даче, размером он чуть меньше указательного пальца, — написал в социальных сетях автор фото.

Многие пользователи отметили, что брюшко паука напоминает крекер.

— Я подумала, что это печенька, — пишет в комментариях Яна.

— Раньше я так радовалась, что родилась не в Австралии. Что же, теперь моей радости пришел конец, — шутит Полина.

— Я бы умер, если бы увидел его, — признался Артур.