«Размером с указательный палец»: ярославцев напугал странный паук. Разбираемся, опасен ли он

Ярославцев напугал огромный паук
Ярославцев напугал огромный паук с необычным брюшком. Фото существа выложили в соцсети.
— Нашёл вот такое чудо на даче, размером он чуть меньше указательного пальца, — написал в социальных сетях автор фото.
Многие пользователи отметили, что брюшко паука напоминает крекер.
— Я подумала, что это печенька, — пишет в комментариях Яна.
— Раньше я так радовалась, что родилась не в Австралии. Что же, теперь моей радости пришел конец, — шутит Полина.
— Я бы умер, если бы увидел его, — признался Артур.
Мы спросили у ученого, стоит ли бояться этого паука.
— Это паук-кругопряд аргиопа дольчатая (Argiope lobata). Для человека не опасен, распространен широко от Северной Африки до севера Европейской России. Включен в ряд региональных Красных книг, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии водных беспозвоночных Института биологии внутренних вод Алексей Сажнев.
Напомним, вчера ярославцы заметили на асфальте странных слизней бурого цвета. Оказалось, что это опасные испанские слизни.