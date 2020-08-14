Мэр назвал виноватых в разрушении Волжской набережной

Мэр Ярославля нашёл корень проблем на Волжской набережной, плитка которой шатается вот уже почти десять лет подряд. То есть с тех пор, как её отремонтировали к 1000-летию города. Но этой зимой, после того, как Волга вышла из берегов, часть плитки просто смыло. По мнению главы города, виноваты в этом в том числе ярославцы.

— Не только природа нанесла ущерб набережной. Увы, есть и вандалы, которые ломают скамейки, разрисовывают граффити и отламывают гранитные плиты. В этом направлении будем усиливать работу с видеонаблюдением и отработкой всех случаев с полицией. Если вдруг кто-то станет свидетелем варварского отношения, просьба сообщить об этом в соответствующие органы или мэрию Ярославля, — призвал жителей глава города Владимир Волков. — Сейчас мы стараемся своими силами восстанавливать напольную «гуляющую» плитку, повреждённые места после зимнего ледяного плена. Часть сотрудникам Горзеленхоза удалось поднять из воды и сохранить, а часть, к сожалению, утрачена безвозвратно.