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Мэр назвал виноватых в разрушении Волжской набережной

По мнению главы Ярославля, дело не только в подтоплениях

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Плитка на набережной шатается в течение многих лет&nbsp;

Плитка на набережной шатается в течение многих лет 

Мэр Ярославля нашёл корень проблем на Волжской набережной, плитка которой шатается вот уже почти десять лет подряд. То есть с тех пор, как её отремонтировали к 1000-летию города. Но этой зимой, после того, как Волга вышла из берегов, часть плитки просто смыло. По мнению главы города, виноваты в этом в том числе ярославцы.

— Не только природа нанесла ущерб набережной. Увы, есть и вандалы, которые ломают скамейки, разрисовывают граффити и отламывают гранитные плиты. В этом направлении будем усиливать работу с видеонаблюдением и отработкой всех случаев с полицией. Если вдруг кто-то станет свидетелем варварского отношения, просьба сообщить об этом в соответствующие органы или мэрию Ярославля, — призвал жителей глава города Владимир Волков. — Сейчас мы стараемся своими силами восстанавливать напольную «гуляющую» плитку, повреждённые места после зимнего ледяного плена. Часть сотрудникам Горзеленхоза удалось поднять из воды и сохранить, а часть, к сожалению, утрачена безвозвратно.

Набережную планировали восстановить ещё весной. Но теперь обещают управиться до Дня города, который мы будем праздновать 12 сентября.

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Волжская набережнаяНабережнаяЯрославль
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