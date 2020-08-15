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Жесткое убийство женщины и сбитый подросток: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 15 августа

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День принес страшные истории

День принес страшные истории

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку самых значимых событий, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:

  • в Ярославле произошло жуткое ДТП с мотоциклом. Судя по записи, легковушка внезапно выскочила с обочины. Смотрим, как все было;
  • в Ярославской области мужчину жена так утомила вечными придирками, что он её убил. Во время очередной ссоры взял в руку тяжелый камень и ударил жену по голове. Подробности жестокого убийства.

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