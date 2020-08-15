Жесткое убийство женщины и сбитый подросток: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку самых значимых событий, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:
- оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал данные по распространению инфекции, актуальные на 14 августа. В официальной статистике не отразили смерть управляющего директора рыбинского судостроительного завода «Вымпел» Вадима Собко;
- ярославцы, побывавшие на русском юге этим летом, рассказали, как обстоят дела на отечественном побережье;
- он отрицал свою вину, но суд принял решение: в Ярославле посадили директора фирмы, которая поставляла пустую еду в больницы;
- в Ярославле произошло жуткое ДТП с мотоциклом. Судя по записи, легковушка внезапно выскочила с обочины. Смотрим, как все было;
- в Ярославле сбили 14-летнего подростка. Водитель не заметил перебегающего дорогу ребёнка и снёс его. Публикуем подробности и видео ДТП;
- и это еще не все аварии за вчера — прошлой ночью в Ярославле в ДТП попал молодой мужчина. Его машина вылетела в кювет и перевернулась. Публикуем подробности происшествия;
- в Ярославле эвакуировали здание налоговой инспекции. Что там произошло;
- в Ярославской области мужчину жена так утомила вечными придирками, что он её убил. Во время очередной ссоры взял в руку тяжелый камень и ударил жену по голове. Подробности жестокого убийства.