«Крематорий в центре города»: ярославцы высказались про новострой в зоне ЮНЕСКО

Крематорий в центре города: в Ярославле возвели новострой в зоне ЮНЕСКО
Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов на днях поделился своим восторгом от построенного в зоне ЮНЕСКО торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза». При этом он заявил, что до этого здесь было «затхлое место». Горожане не разделили чувств чиновника. Это видно по опросу, который проходит на портале 76.RU, где на данный момент
Не поскупились люди и на комментарии. Публикуем самые яркие из них:
«Похоже на гараж, прилепленный к дому, — написала Светлана Голованова. — Жаль, закрыли часть красивого дома».
«Было место затхлое, стало тухлое, — полагает Гость. — Ничего, рано или поздно сей гроб исчезнет. И уж его-то спасать никто не будет: не памятник».
«Крематорий в центре города», — добавил Александр Кузнецов.
«Вот не понимаю я, чем украсила центр города эта "Плаза"? — недоумевает Гость. — Не могу избавиться от впечатления, что это гигантская строительная бытовка».
СЮЖЕТ
Нашлись и те, кто так же, как и Артём Цымбалов, оценил новое здание по достоинству. Хотя таких оказалось немного.
«Кто забыл, ещё недавно на этом месте был позорный сортир, — поделился мнением Прохожий. — Дайнов (автор проекта "Волков-Плазы". — Прим. ред.) отлично справился с задачей, создав интересное и современное здание. Молодец».
История строительства «Волков-Плазы» получилась долгой и скандальной из-за пристального внимания к ней градозащитников и депутатов. Они не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру. Изначально Министерство культуры было против этой стройки, но потом оказалось, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает. В итоге торгово-развлекательный центр достроили и открыли.