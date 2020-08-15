«Крематорий в центре города»: ярославцы высказались про новострой в зоне ЮНЕСКО

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов на днях поделился своим восторгом от построенного в зоне ЮНЕСКО торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза». При этом он заявил, что до этого здесь было «затхлое место». Горожане не разделили чувств чиновника. Это видно по опросу, который проходит на портале 76.RU, где на данный момент 78% участников ответили, что стеклянный новострой испортил облик площади Волкова.



Не поскупились люди и на комментарии. Публикуем самые яркие из них:



«Похоже на гараж, прилепленный к дому, — написала Светлана Голованова. — Жаль, закрыли часть красивого дома».

