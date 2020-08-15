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«Крематорий в центре города»: ярославцы высказались про новострой в зоне ЮНЕСКО

Большинство жителей города заявило, что здание испортило облик города

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Сейчас в «Волков-Плазе» работают только чайхана «Сайёра» и банкетный зал

Сейчас в «Волков-Плазе» работают только чайхана «Сайёра» и банкетный зал

Крематорий в центре города: в Ярославле возвели новострой в зоне ЮНЕСКО

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов на днях поделился своим восторгом от построенного в зоне ЮНЕСКО торгово-развлекательного центра «Волков-Плаза». При этом он заявил, что до этого здесь было «затхлое место». Горожане не разделили чувств чиновника. Это видно по опросу, который проходит на портале 76.RU, где на данный момент 78% участников ответили, что стеклянный новострой испортил облик площади Волкова.

Не поскупились люди и на комментарии. Публикуем самые яркие из них:

«Похоже на гараж, прилепленный к дому, — написала Светлана Голованова. — Жаль, закрыли часть красивого дома».

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов поделился мнением о «Волков-Плазе» в Facebook

Главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов поделился мнением о «Волков-Плазе» в Facebook

«Было место затхлое, стало тухлое, — полагает Гость. — Ничего, рано или поздно сей гроб исчезнет. И уж его-то спасать никто не будет: не памятник».

«Крематорий в центре города», — добавил Александр Кузнецов.

«Вот не понимаю я, чем украсила центр города эта "Плаза"? — недоумевает Гость. — Не могу избавиться от впечатления, что это гигантская строительная бытовка».

<a href="https://76.ru/text/gorod/69419431/" target="_blank" class="_">Голосование продолжается</a>. На данный момент большинство участников опроса ответило, что им не нравится «Волков-Плаза»

Голосование продолжается. На данный момент большинство участников опроса ответило, что им не нравится «Волков-Плаза»

СЮЖЕТ

Скандальный Волков-плаза Скандальный Волков-плаза

Нашлись и те, кто так же, как и Артём Цымбалов, оценил новое здание по достоинству. Хотя таких оказалось немного.

«Кто забыл, ещё недавно на этом месте был позорный сортир, — поделился мнением Прохожий. — Дайнов (автор проекта "Волков-Плазы". — Прим. ред.) отлично справился с задачей, создав интересное и современное здание. Молодец».

История строительства «Волков-Плазы» получилась долгой и скандальной из-за пристального внимания к ней градозащитников и депутатов. Они не раз заявляли, что здание слишком выделяется внешним обликом в историческом центре, писали заявление в Генпрокуратуру. Изначально Министерство культуры было против этой стройки, но потом оказалось, что проект современного стеклянного здания-пристройки на площади Волкова всех устраивает. В итоге торгово-развлекательный центр достроили и открыли.

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ЮНЕСКОархитектураАртём Цымбалов"Волков-Плаза"
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