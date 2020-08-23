«Хочешь и остаться, и в ужасе сбежать»: разглядываем самые потаённые и глухие уголки Ярославля

Этим летом моей рубрике «Ну и дыра» исполнилось три года. Да, я люблю погулять там, где обычно не до прогулок. И обожаю свернуть с протоптанного всеми маршрута с центральной улицы в неизвестную подворотню. Новое находится там, где его обычно и не ищешь. Да и новыми, конечно, эти находки не назовешь. Скорее, наоборот. За три года под этой рубрикой вышли фоторепортажи как из центра города, так и с забытых окраин. Здесь есть и милые уютные картинки, есть и очень грустные. Но все они об одном — о том, какой Ярославль может быть контрастным и разным.
Рубрика родилась в тот момент, когда я первый раз оказалась на 1-й Приволжской. Эти бараки на Суздалке с огородами под окнами, покосившимися сарайками и зарослями дикого винограда стали отправной точкой в путешествии по закоулкам Ярославля. Многие из них горели, некоторые уже снесены. Наверняка вместо них там появятся высотки. И это только вопрос времени. А пока там всё еще можно снимать фильмы про послевоенную эпоху.
А это фото с самого конца улицы Угличской. Здесь люди живут под вечный тормозной скрежет и тоскливый вой поездов. Мне, если честно, после получасовой прогулки там хотелось сбежать от этих невыносимых звуков. А местные говорят, что не замечают их.
А сюда вы точно никогда не забредёте погулять. Луговые переулки, ничем не примечательный, обычный частный сектор. Но 4-й Луговой переулок — это такой маленький музей забвения. Там есть вот этот старенький москвич. А у соседнего дома припаркована большая лодка, в жизни которой уже точно не будет никакого плавания.
А в этом дворе вы были когда-нибудь? Он в историческом центре города. Это строение не увидишь, пока не зайдешь во двор на Максимова.
Это один из моих любимых домов в Ярославле. Обнаружила я его, гуляя по поселку Текстилей на Перекопе. Там очень атмосферное местечко.
А этот забор на улице Минина. Частный сектор на Суздалке — это отличное место для меланхолии в ноябре. По ссылке много грустных, но колоритных снимков.
Дворик с желтыми двухэтажками на улице Лизы Чайкиной — место в пешей доступности от центра города с атмосферой 50-х годов. Мой любимый ярославский дворик.
Рубрику «Ну и дыра» невозможно, конечно, представить без котиков. Вот этот суперпушистый красавчик — с Цветочной улицы. И там действительно настоящее царство котов.
А это Резинотехника и Лучезарная улица. Состоит она из четырех одинаковых домов, которые похожи на кукольные. Вокруг них можно долго ходить и разглядывать старые двери, круглые лестницы, балясины на всех балконах. И жители во дворе разводят куриц. И так это всё не похоже на Ярославль...
А это солнечное фото из места, которое притаилось между двух мостов — Октябрьским и железнодорожным. Люди там живут под стук колёс и с живописным видом на речку Урочь.
Это был очень грустный фоторепортаж из расселенных домов на Тормозном шоссе. Сейчас дома, где сделано это фото, уже нет. Снесли. Но остались фотографии вот по этой ссылке
Ну и завершим обзор центром города. Например, на Пушкина можно встретить вот такой чудесный сарай. Центр Ярославля и 2020 год. Пока на этом всё. Но рубрику «Ну и дыра» мы обязательно продолжим.
Куда бы нам ещё заглянуть? Напишите в комментариях!
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