«Хочешь и остаться, и в ужасе сбежать»: разглядываем самые потаённые и глухие уголки Ярославля

Этим летом моей рубрике «Ну и дыра» исполнилось три года. Да, я люблю погулять там, где обычно не до прогулок. И обожаю свернуть с протоптанного всеми маршрута с центральной улицы в неизвестную подворотню. Новое находится там, где его обычно и не ищешь. Да и новыми, конечно, эти находки не назовешь. Скорее, наоборот. За три года под этой рубрикой вышли фоторепортажи как из центра города, так и с забытых окраин. Здесь есть и милые уютные картинки, есть и очень грустные. Но все они об одном — о том, какой Ярославль может быть контрастным и разным.