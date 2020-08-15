Много квартир, машин и музей: судебные приставы распродают имущество должников

Работа судебных приставов — заставлять должников выплачивать долги. И если этого не происходит, у людей арестовывают машины, квартиры, офисы и технику, которые потом продают в счёт долга. Эта работа поставлена на поток, поэтому на торгах у судебных приставов всегда большой список интересного имущества.
В нашей новой подборке — недвижимость и автомобили, которые можно купить дёшево в Ярославской области в августе-сентябре.
Квартиры
Есть вариант в Дзержинском районе на 4-м Норском переулке, 2. В квартире площадью 40,6 квадратного метра никто не зарегистрирован. Но она находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов. А сам дом не включен в программу капитального ремонта. У жилья один собственник. На аукцион квартиру выставили за 1,524 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно с 18 августа по 2 сентября.
Квартиру побольше продают на другом краю города — во Фрунзенском районе на улице Звёздной, 3, корпус 4. Она также находился в залоге у банка. Жилье в 46 квадратных метров можно взять за 1,438 миллиона рублей. Заявки также принимаются до 2 сентября (можно через сайт приставов).
Дёшево можно взять двухкомнатную квартиру на Тутаевском шоссе, 51. Квартира находится в залоге у частного лица, в ней есть прописанные люди, а также за ней числится долг по взносам на капремонт в 20 тысяч рублей. Но и стоимость жилья всего 1,36 миллиона рублей.
Пожалуй, самый дешёвый вариант есть на улице Колышкина, 62, корпус 3 — маленькую квартиру в 30,4 квадратного метра на первом этаже отдают за 618 тысяч рублей. В квартире есть зарегистрированные жильцы, а также долг перед Фондом капремонта в 11,455 тысячи рублей.
В Рыбинске тоже есть жильё. «Двушка» на улице 50 лет ВЛКСМ, 14 выставлена по цене 813 тысяч рублей. У квартиры двое владельцев, долгов за капремонт за ней не числится, в залоге у банка недвижимость не состоит. Площадь жилья — 44,5 квадратного метра.
Офисы
Во Фрунзенском районе Ярославля продаётся много офисов в соседних зданиях на улице Слепнёва, в дома № 15 и 17. Это многоквартирные дома с нежилыми первыми этажами. Например, офис в 16,3 квадратного метра можно взять за 616 тысяч рублей. А офис в 15,5 квадратного метра — за 585 тысяч рублей. Но есть варианты побольше: помещения на 41,7 квадратного метра за 1,576 миллиона рублей. Все они находятся в залоге у банка и принадлежат частной строительной компании.
Купить музей
Необычный лот — Музей рукоделия в селе Вятском Ярославской области — выставлен за 876 тысяч рублей. Вместе с нежилым зданием вы приобретаете участок площадью 1668 квадратных метров со всеми коммуникациями (электричество, канализация, водопровод, собственная скважина). Всё это можно выкупить у частного собственника.