Много квартир, машин и музей: судебные приставы распродают имущество должников

Работа судебных приставов — заставлять должников выплачивать долги. И если этого не происходит, у людей арестовывают машины, квартиры, офисы и технику, которые потом продают в счёт долга. Эта работа поставлена на поток, поэтому на торгах у судебных приставов всегда большой список интересного имущества.

В нашей новой подборке — недвижимость и автомобили, которые можно купить дёшево в Ярославской области в августе-сентябре.

Квартиры

Есть вариант в Дзержинском районе на 4-м Норском переулке, 2. В квартире площадью 40,6 квадратного метра никто не зарегистрирован. Но она находится в залоге у Агентства по страхованию вкладов. А сам дом не включен в программу капитального ремонта. У жилья один собственник. На аукцион квартиру выставили за 1,524 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно с 18 августа по 2 сентября.