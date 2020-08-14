Массовые эвакуации и череда ДТП: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:

в Ярославской области остаётся напряжённой ситуация с заболеваемостью китайским коронавирусом — обнародовали новые данные по инфицированным;

оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, как в Ярославской области будут работать школы в новом учебном году;

в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось;

в Ярославле произошло серьёзное ДТП — в Заволжском районе иномарку намотало на столб. Публикуем видео с места происшествия;

главы городов и районов Ярославской области отчитались о доходах — рассказываем, чем владеют чиновники;

главный архитектор Ярославля расхвалил автора проекта и заказчика неоднозначного объекта в зоне ЮНЕСКО;

синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются первые заморозки. Публикуем прогноз погоды для жителей Ярославской области;

в Ярославской области вчера прошли массовые эвакуации — что произошло;