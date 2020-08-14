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Массовые эвакуации и череда ДТП: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 14 августа

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За последние сутки силовикам и спасателям пришлось ударно поработать

За последние сутки силовикам и спасателям пришлось ударно поработать

Массовые эвакуации и череда ДТП в Ярославской области

Доброе утро! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:

  • в Ярославской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер управляющий директор судостроительного завода «Вымпел» Вадим Собко. Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось;
  • в Ярославской области вчера прошли массовые эвакуации — что произошло;

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