Родители назвали минимальную сумму, на которую можно собрать ребёнка в школу

— Обычный комплект для обучения в школе (пенал, ранец, спортивная и школьная формы) обойдётся родителям в среднем в 3180 рублей, — сообщают аналитики сервиса «Авито». — Ранец в среднем стоит около 1150 рублей, школьная форма обойдется в 1060 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020-го ранец вырос в цене на 3%, а форма — на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма (640 рублей в среднем) и пенал (330 рублей).



В реальности у родителей получаются совсем другие суммы. Большинство сходится на том, что в Ярославской области нужно приготовить от 10 тысяч рублей на ребёнка.

— В спортивную форму, интересно, кроссовки посчитали и лыжи? И в школьной форме сменную обувь? Цен таких нет. Минимум надо 10 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу, — считает жительница Ярославской области Виктория Голосова.



— Мы в этом году идём в 1-й класс. С покупками на скидках, с мониторингом по сайтам всё вышло на 20 000, — с грустью сообщает Мариша Авдей.

— Я заказала рюкзак за 2200 рублей и набор для творчества (краски гуашь, акварель, две кисти, фломастеры) за 500 рублей с сайта. Тетради, ручки не покупала ещё. Я не знаю, откуда они взяли эти цены! Даже в «Фикс прайсе» не уложишься. А про форму молчу! Одни брюки 1200–1500 рублей на девочку, — приводит цены мама Кристи Рэй.