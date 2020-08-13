Наказание сработало: звезду «Дома-2» из Ярославля заставили выплатить алименты детям

Звезда «Дома-2» из Ярославля 35-летний Александр Задойнов оказался не самым ответственным отцом — он задолжал своим дочерям от двух разных женщин алиментов на 600 тысяч рублей. Во время последнего визита в родной город его задержали судебные приставы, скрыться звёздному отцу не удалось, Задойнова отправили на общественные работы. Мужчине назначил 60 часов, которые он провёл за уборкой мусора на берегу Волги, ведя оттуда прямые эфиры в собственный Инстаграм.

— Мировой судья мне назначил 60 часов обязательных работ за то, что во время трёх месяцев карантина я не проплачивал алименты своим детям, — объяснял Александр Задойнов. — Ничего критичного не случилось — дети живы-здоровы, напоены, накормлены, но мне нужно нести ответственность.

