Наказание сработало: звезду «Дома-2» из Ярославля заставили выплатить алименты детям

Звезда «Дома-2» из Ярославля 35-летний Александр Задойнов оказался не самым ответственным отцом — он задолжал своим дочерям от двух разных женщин алиментов на 600 тысяч рублей. Во время последнего визита в родной город его задержали судебные приставы, скрыться звёздному отцу не удалось, Задойнова отправили на общественные работы. Мужчине назначил 60 часов, которые он провёл за уборкой мусора на берегу Волги, ведя оттуда прямые эфиры в собственный Инстаграм.
— Мировой судья мне назначил 60 часов обязательных работ за то, что во время трёх месяцев карантина я не проплачивал алименты своим детям, — объяснял Александр Задойнов. — Ничего критичного не случилось — дети живы-здоровы, напоены, накормлены, но мне нужно нести ответственность.
По словам ярославских приставов, Задойнов долгое время уклонялся от алиментов, а не только три месяца. Однако общественные работы были только наказанием, с них долг не выплатишь.
— Судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. На данный момент судебными приставами взыскано практически 100 тысяч рублей. Теперь алименты будут удерживаться из его заработка до полного погашения задолженности, — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Первый раз Александр Задойнов женился в родном Ярославле. Первая жена родила ему дочь Настю. Что-то у них не заладилось, и супруги развелись. Дочка осталась жить с мамой. Через некоторое время Александр попал на «Дом-2», и там у него сложились отношения с участницей шоу Элиной Камирен из Тюмени. После этого у Александра появилась вторая дочь Саша, она тоже осталась жить с мамой. Весной этого года стало известно, что Задойнов женился ещё раз на другой участнице «Дома-2» Ксении Козарь. После брака она взяла фамилию мужа.