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Тема дняКак дети будут учиться с 20 сентября

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Учеба на дистанте и смерть от COVID: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Главные новости к утру 13 августа

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Главные новости к утру 13 августа&nbsp;

Главные новости к утру 13 августа 

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в регионе за сутки, мы сделали специальную подборку. Самое важное, что случилось в Ярославской области к утру 13 августа, коротко:

  • ритуальное убийство четырёх подростков в 2008 году потрясло не только область, но и всю Россию. Мы узнали новые подробности жестокого убийства и обнаружили то, что было скрыто на протяжении многих лет. Как всё было и как теперь живут фигуранты громкого дела — в нашем материале;
  • в Ярославле на 54-м году жизни скончался врач скорой помощи. Трагическое известие пришло со станции скорой помощи в Ярославле;
  • ходят слухи, что с 20 сентября снова обучение будет переведено на дистанционный режим. Ярославским родителям рассказали, как дети будут учиться;
  • утром 12 августа в Ярославле у подъезда многоквартирного дома обнаружили труп мужчины. Он лежал с разбитой головой и в неестественной позе. Как выяснилось позже, мужчина выпал из окна пятого этажа;
  • в Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина. За минувшие сутки в регионе заражённых стало больше на 38 человек, а с больничных выписаны 46;
  • в Ярославской области хотят поднять стоимость школьных завтраков. При этом ученики начальных классов снова будут питаться бесплатно;
  • оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области продлил ограничительные меры до 18 августа;
  • в Ярославле может преобразиться один из самых популярных пляжей — Тверицкий. Эскизы на его обустройство передали мэру города.

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Ярославльновостикоронавирус
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