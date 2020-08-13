Учеба на дистанте и смерть от COVID: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья!
Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в регионе за сутки, мы сделали специальную подборку. Самое важное, что случилось в Ярославской области к утру 13 августа, коротко:
- ритуальное убийство четырёх подростков в 2008 году потрясло не только область, но и всю Россию. Мы узнали новые подробности жестокого убийства и обнаружили то, что было скрыто на протяжении многих лет. Как всё было и как теперь живут фигуранты громкого дела — в нашем материале;
- в Ярославле на 54-м году жизни скончался врач скорой помощи. Трагическое известие пришло со станции скорой помощи в Ярославле;
- ходят слухи, что с 20 сентября снова обучение будет переведено на дистанционный режим. Ярославским родителям рассказали, как дети будут учиться;
- утром 12 августа в Ярославле у подъезда многоквартирного дома обнаружили труп мужчины. Он лежал с разбитой головой и в неестественной позе. Как выяснилось позже, мужчина выпал из окна пятого этажа;
- в Ярославской области от коронавируса умер 40-летний мужчина. За минувшие сутки в регионе заражённых стало больше на 38 человек, а с больничных выписаны 46;
- в Ярославской области хотят поднять стоимость школьных завтраков. При этом ученики начальных классов снова будут питаться бесплатно;
- оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области продлил ограничительные меры до 18 августа;
- в Ярославле может преобразиться один из самых популярных пляжей — Тверицкий. Эскизы на его обустройство передали мэру города.