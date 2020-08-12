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Огромная терраса и музей: смотрим проект, как хотят изменить Тверицкий пляж

В Заволжском районе хотят обустраивать сразу несколько территорий

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Пляж может значительно преобразиться&nbsp;

Пляж может значительно преобразиться 

В Ярославле может преобразиться один из самых популярных пляжей — Тверицкий. Эскизы на его обустройство передали мэру города.

— На рассмотрение были вынесены проекты благоустройства двух территорий: Тверицкой набережной и «Озёрной гривки» в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Пока эти эскизы — просто идеи, красивые кадры, которые предложили сами ярославцы. В ближайшее время в Заволжском районе установят только спортивно-игровой комплекс. Но эти проекты могут войти в программу и получить финансирование из области, например, в 2021–2022 году.

А мы пока посмотрим, как можно благоустроить побережье. Например, на Тверицкой набережной есть где разгуляться: тут придумали установить деревянную террасу со сходом в воду, скейт-площадку, пляжный волейбол, детские площадки и, конечно, туалет — необходимый элемент в общественном месте.

На Тверицкой набережной можно разгуляться&nbsp;

На Тверицкой набережной можно разгуляться 

Есть ещё и такой вариант благоустройства на речке Урочь

Есть ещё и такой вариант благоустройства на речке Урочь

Проектов обустройства города немало. Напомним, что уже приступили к строительству IT-парка на месте бывшей гостиницы-недостроя «Чайка». Здесь планируют построить здание для IT-компании, вокруг которого разобьют город-сад с пляжем, доступным для всех. Чуть дальше, выше по течению Которосли, тоже планируют благоустроить берег у колеса обозрения: здесь задумывали создать эко-парк и лыжную трассу.

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благоустройствопаркпляж
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