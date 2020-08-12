Огромная терраса и музей: смотрим проект, как хотят изменить Тверицкий пляж

В Ярославле может преобразиться один из самых популярных пляжей — Тверицкий. Эскизы на его обустройство передали мэру города.

— На рассмотрение были вынесены проекты благоустройства двух территорий: Тверицкой набережной и «Озёрной гривки» в пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей, — рассказали в пресс-службе мэрии.



Пока эти эскизы — просто идеи, красивые кадры, которые предложили сами ярославцы. В ближайшее время в Заволжском районе установят только спортивно-игровой комплекс. Но эти проекты могут войти в программу и получить финансирование из области, например, в 2021–2022 году.