12 августа среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 73.15
eur 85.92
Тема дняКак дети будут учиться с 20 сентября

Все новости

Все новости

«До больных детей деньги не доходят»: в Ярославле подловили лжеволонтёров. Видео

Люди из транспорта начали гонять подростков-мошенников

1 076
5Обсудить

Поделиться

Подростки в белых футболках обычно собирают деньги в транспорте

Подростки в белых футболках обычно собирают деньги в транспорте

В Ярославле подловили в транспорте лжеволонтёров. Видео

В социальных сетях разгорелся скандал — молодых людей и девушек, которые собирают в общественном транспорте деньги на благотворительность, застукали за тем, что после смены они собираются и делят вырученные деньги между собой. Информация по пабликам разлетелась быстро и работать ребятам стало сложнее.

— Молодой человек в футболке благотворительного фонда «Доброе сердце» зашёл в автобус на остановке «Технический университет», — рассказала жительница Ярославля Анастасия Никитина. — Он представился волонтёром и хотел начать собирать деньги с пассажиров. Я знаю, что эта организация давным-давно уже не действует, поэтому я стала снимать его на мобильный телефон. На просьбу показать документы он мне показал папку с листом А4, распечатанным на цветном принтере, где не было ни печатей, ни подписей. Я объяснила пассажирам, что он мошенник. А парень смутился и на следующей остановке сошёл.

На кадрах, снятых Анастасией, видно, как девушка осадила молодого человека.

— И не надо на меня нагло смотреть, — отрезала она.

— Я смотрю на вас так, как считаю нужным, — ответил парень перед тем, как покинуть салон автобуса.

Видео: Анастасия Никитина

По данным «Контур.Фокуса», благотворительный фонд «Доброе сердце» прекратил свою деятельность ещё в 2011 году и был исключен из ЕГРЮЛ. Но «волонтёры», работающие от их имени, остались. Ещё в 2016 году их заметили волонтёры настоящие.

— И вот уже четыре года ведём с ними борьбу, — сообщил активист «Неравнодушной молодёжи» Вадим Гурьянов. — Ребята в таких схемах получают процент, в лучшем случае это половина от собранных денег. Родители больных детей, для которых «собираются» средства, получают либо копейки, либо вообще ничего. Ни власти, ни полиция, к сожалению, никак не решают эту проблему. Запомните: настоящий белый фонд ведёт активную деятельность в социальных сетях, участвует в городских событиях и никогда не собирает наличку на улицах.

Полиция, к слову, после публикаций в интернете заинтересовалась происходящим.

— В настоящее время по сообщениям в интернете о данных случаях возможного мошенничества проводится проверка, — заверили в Управлении МВД России по Ярославской области.

Комментарий транспортников

Начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский:

— Этим вопросом занимаются правоохранительные органы совместно с нашим Департаментом территориальной безопасности. Всем перевозчикам мы направили информацию об информировании нас и правоохранительных органов о фактах сбора денежных средств в общественном транспорте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мошенникиДоброе сердце
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!