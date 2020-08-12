«До больных детей деньги не доходят»: в Ярославле подловили лжеволонтёров. Видео

В социальных сетях разгорелся скандал — молодых людей и девушек, которые собирают в общественном транспорте деньги на благотворительность, застукали за тем, что после смены они собираются и делят вырученные деньги между собой. Информация по пабликам разлетелась быстро и работать ребятам стало сложнее.



— Молодой человек в футболке благотворительного фонда «Доброе сердце» зашёл в автобус на остановке «Технический университет», — рассказала жительница Ярославля Анастасия Никитина. — Он представился волонтёром и хотел начать собирать деньги с пассажиров. Я знаю, что эта организация давным-давно уже не действует, поэтому я стала снимать его на мобильный телефон. На просьбу показать документы он мне показал папку с листом А4, распечатанным на цветном принтере, где не было ни печатей, ни подписей. Я объяснила пассажирам, что он мошенник. А парень смутился и на следующей остановке сошёл.

