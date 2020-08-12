«До больных детей деньги не доходят»: в Ярославле подловили лжеволонтёров. Видео

В Ярославле подловили в транспорте лжеволонтёров. Видео
В социальных сетях разгорелся скандал — молодых людей и девушек, которые собирают в общественном транспорте деньги на благотворительность, застукали за тем, что после смены они собираются и делят вырученные деньги между собой. Информация по пабликам разлетелась быстро и работать ребятам стало сложнее.
— Молодой человек в футболке благотворительного фонда «Доброе сердце» зашёл в автобус на остановке «Технический университет», — рассказала жительница Ярославля Анастасия Никитина. — Он представился волонтёром и хотел начать собирать деньги с пассажиров. Я знаю, что эта организация давным-давно уже не действует, поэтому я стала снимать его на мобильный телефон. На просьбу показать документы он мне показал папку с листом А4, распечатанным на цветном принтере, где не было ни печатей, ни подписей. Я объяснила пассажирам, что он мошенник. А парень смутился и на следующей остановке сошёл.
На кадрах, снятых Анастасией, видно, как девушка осадила молодого человека.
— И не надо на меня нагло смотреть, — отрезала она.
— Я смотрю на вас так, как считаю нужным, — ответил парень перед тем, как покинуть салон автобуса.
Видео: Анастасия Никитина
По данным «Контур.Фокуса», благотворительный фонд «Доброе сердце» прекратил свою деятельность ещё в 2011 году и был исключен из ЕГРЮЛ. Но «волонтёры», работающие от их имени, остались. Ещё в 2016 году их заметили волонтёры настоящие.
— И вот уже четыре года ведём с ними борьбу, — сообщил активист «Неравнодушной молодёжи» Вадим Гурьянов. — Ребята в таких схемах получают процент, в лучшем случае это половина от собранных денег. Родители больных детей, для которых «собираются» средства, получают либо копейки, либо вообще ничего. Ни власти, ни полиция, к сожалению, никак не решают эту проблему. Запомните: настоящий белый фонд ведёт активную деятельность в социальных сетях, участвует в городских событиях и никогда не собирает наличку на улицах.
Полиция, к слову, после публикаций в интернете заинтересовалась происходящим.
— В настоящее время по сообщениям в интернете о данных случаях возможного мошенничества проводится проверка, — заверили в Управлении МВД России по Ярославской области.
Комментарий транспортников
Начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский:
— Этим вопросом занимаются правоохранительные органы совместно с нашим Департаментом территориальной безопасности. Всем перевозчикам мы направили информацию об информировании нас и правоохранительных органов о фактах сбора денежных средств в общественном транспорте.