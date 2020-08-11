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Ярославским коммунальщикам дали на время попользоваться косилкой на дистанционном управлении

В «Горзеленхозстрое» рассказали об уникальности этого аппарата

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Косилку уже проверили на крутом склоне на Волжской набережной

Косилку уже проверили на крутом склоне на Волжской набережной

Ярославским коммунальщикам одолжили косилку на дистанционном управлении

В Ярославле парк «Горзеленхозстроя» пополнился — там на какое-то время появилась косилка, работающая на дистанционном управлении. Её будут запускать косить траву на склонах и в труднодоступных местах.

— Уникальности этой машины в том, что она работает дистанционно и её можно легко перевозить на любое расстояние, — рассказал и.о. директора «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов. — Работа на откосах очень трудная и порой опасная, можно получить травму, поэтому вместо рабочих будем использовать данный аппарат. Сейчас проходят тестовые испытания, идёт настройка работы косилки, после чего она будет задействована в работе по покосу травы.

Косилка работает на дистанционном управлении

Косилка работает на дистанционном управлении


Производительность самоходной косилки составляет порядка 900 кв. м в час. Она может работать на склонах с углом уклона до 50–55 градусов.

— Мы её пока не купили, нам дали её, чтобы мы смогли оценить, подходит ли она нам, — уточнил первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Сергей Медведев. — Если в конце тестового периода мы поймём, что она нам подходит, то будет решаться вопрос о приобретении такой косилки в следующем году. Первые впечатления хорошие.

В мэрии говорят, что задействовать косилку будут во всех районах города. Параллельно с этим траву будут косить и коммунальщики с триммерами.

«Горзеленхозстрой» — муниципальное бюджетное учреждение. За время существования предприятия ими были оформлены следующие крупные ансамбли: «Арена 2000 Локомотив», «Зоопарк», санаторий «Ясные Зори», санаторий «Белкино», парк 1000-летия, «Стрелка», Свято-Введенский Толгский монастырь и многие другие.

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городская средаЖКХГорзеленхозстрой
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