Ярославским коммунальщикам дали на время попользоваться косилкой на дистанционном управлении



Производительность самоходной косилки составляет порядка 900 кв. м в час. Она может работать на склонах с углом уклона до 50–55 градусов.



— Мы её пока не купили, нам дали её, чтобы мы смогли оценить, подходит ли она нам, — уточнил первый заместитель директора «Горзеленхозстроя» Сергей Медведев. — Если в конце тестового периода мы поймём, что она нам подходит, то будет решаться вопрос о приобретении такой косилки в следующем году. Первые впечатления хорошие.



В мэрии говорят, что задействовать косилку будут во всех районах города. Параллельно с этим траву будут косить и коммунальщики с триммерами.



«Горзеленхозстрой» — муниципальное бюджетное учреждение. За время существования предприятия ими были оформлены следующие крупные ансамбли: «Арена 2000 Локомотив», «Зоопарк», санаторий «Ясные Зори», санаторий «Белкино», парк 1000-летия, «Стрелка», Свято-Введенский Толгский монастырь и многие другие.

