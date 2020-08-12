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Откровения избитого гея и розыск маньяка: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Актуальные новости региона на утро 12 августа

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В Ярославле выдался насыщенный вторник

В Ярославле выдался насыщенный вторник

Доброе утро, друзья! Мы знаем, что уследить за всеми событиями невозможно, поэтому собрали для вас этот обзор главных новостей Ярославской области за минувшие сутки:

  • избитый десантниками ЛГБТ-активист Ярославля Ярослав Сироткин рассказал об угрозах, которые поступали после этого скандала в его адрес. Многие упрекали активиста в провокации, наконец, он сам ответил, зачем вышел в День ВДВ на пути у десантников с плакатом «Геи тоже служат в ВДВ»;
  • в Ярославле разыскивают маньяка-насильника. Появились его возможное фото, а также местоположение. Следственный комитет просит жителей помочь найти этого человека;
  • скончалась многодетная мама из Ярославского района, которая сильно пострадала при пожаре, пытаясь спасти из огня сына. Врачи боролись за её жизнь несколько дней, но ожоги были слишком сильны;
  • в Ярославле есть почти забытый район за теплотрассой, где жители решили, что могут и без властей добиться всего, что им нужно. Мы поехали и посмотрели, как у них получается;
  • каждый день в Ярославской области растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. Исключений пока нет. На сегодняшний день диагноз подтвердили у 6462 человек: 5783 из них выздоровели, 31 человек умер. И это только по официальным данным.

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Ярославльновости
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