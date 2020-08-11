В Ярославле на тротуаре вспыхнули обнажившиеся из-под земли провода

В Ярославле произошло ЧП на улице Рыкачёва. Участок этой дороги ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (от улицы Курчатова до Титова), но что-то пошло не так. На ремонтируемом участке неподалёку от дорожного фонаря загорелся оголённый провод.

— Делали бордюр и, видимо, раскопали провод, и теперь он иногда загорается и коротит. Вызвали городскую службу: приехали, посмотрели и уехали, — написали в социальных сетях очевидцы, вышедшие на дым.

Тем временем провод не просто замкнуло, он вспыхнул пламенем. Спустя почти сутки в городской администрации ответили, что вызвали на место замыкания сетевых специалистов «МРСК-Центра».