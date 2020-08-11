11 августа вторник
СЕЙЧАС +13°С
usd 73.15
eur 85.92

Все новости

Все новости

В Ярославле на тротуаре вспыхнули обнажившиеся из-под земли провода

Прохожие пошли на дым и увидели, как полыхают провода

806
Обсудить

Поделиться

Ещё немного, и мог бы пострадать припаркованный микроавтобус&nbsp;

Ещё немного, и мог бы пострадать припаркованный микроавтобус 

В Ярославле произошло ЧП на улице Рыкачёва. Участок этой дороги ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (от улицы Курчатова до Титова), но что-то пошло не так. На ремонтируемом участке неподалёку от дорожного фонаря загорелся оголённый провод.

— Делали бордюр и, видимо, раскопали провод, и теперь он иногда загорается и коротит. Вызвали городскую службу: приехали, посмотрели и уехали, — написали в социальных сетях очевидцы, вышедшие на дым.

Тем временем провод не просто замкнуло, он вспыхнул пламенем. Спустя почти сутки в городской администрации ответили, что вызвали на место замыкания сетевых специалистов «МРСК-Центра».

Кстати, именно эту улицу сильно топит во время дождей. Так случилось в июле после ливней: воды на Рыкачёва набралось по колено.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Безопасные и качественные автомобильные дорогиремонт дорог 2020
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!