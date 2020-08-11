Дети сидели на краю открытого окна: на их маму завели уголовное дело

В Ярославле завели уголовное дело на 26-летнюю мать, чьи дети 4 августа вылезли на карниз 4-го этажа и сидели там без каких-либо ограждений. Выяснилось, что женщина в тот день ушла из квартиры и оставила своих маленьких детей без присмотра.

— Подозреваемая покинула квартиру, оставив своих детей без присмотра, с открытой доступностью электроприборов и газового оборудования и не оборудованными защитными механизмами окнами. За время отсутствия женщины ее дети открыли окна квартиры и поочередно, забравшись на подоконник, вылезали на оконные карнизы, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.