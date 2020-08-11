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В Ярославле отремонтируют двор, который разбили во время ремонта Тутаевского шоссе. Дорого

Деньги нашли в областном и городском бюджетах

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Жители квартала в районе Тутаевского шоссе, Елены Колесовой, Урицкого — мучаются уже год&nbsp;

Жители квартала в районе Тутаевского шоссе, Елены Колесовой, Урицкого — мучаются уже год 

Разбитый двор на Тутаевском шоссе отремонтируют

Жителям этого квартала приходится уже год терпеть постоянное состояние ремонта. Речь идёт о дворах между Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и Елены Колесовой, которые разбили и разрыли во время двухлетнего ремонта шоссе. После того, как в августе 2019 года закрыли участок шоссе, как раз от Елены Колесовой до Урицкого, сотни автомобилей поехали искать объезд по ближайшим дворам. А летом 2020-го дворы перерыли сетевики, работающие с трубами.

И летом, и зимой жители продираются сквозь эти завалы. Потерпеть придётся ещё немного: после всех мучений жителей дворов по Тутаевскому шоссе, 35 и Елены Колесовой, 2 и 4 ждёт ремонт уже в этом году. Эти территории благоустроят по программе «Решаем вместе!» за большие деньги. Стоимость работ — 8,353 миллиона рублей. Большая часть денег уйдёт на дороги:

  • дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям — 7,983 миллиона рублей;
  • благоустройство, установка скамеек и урн — 114 тысяч рублей;
  • уличное освещение — 255 тысяч рублей.

— Этот двор попал в программу «Формирование современной городской среды» в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» за счет образовавшейся экономии денежных средств после проведённых аукционов на ремонт дворов в 2020 году, — сообщили в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Деньги на ремонт выделяет областной бюджет (на 95%) и городской бюджет (на 5%). Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен успеть уже к 25 октября.

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«Решаем вместе!»Тутаевское шоссеремонт дворов
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