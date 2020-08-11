В Ярославле отремонтируют двор, который разбили во время ремонта Тутаевского шоссе. Дорого

Разбитый двор на Тутаевском шоссе отремонтируют
Жителям этого квартала приходится уже год терпеть постоянное состояние ремонта. Речь идёт о дворах между Тутаевским шоссе, улицей Урицкого и Елены Колесовой, которые разбили и разрыли во время двухлетнего ремонта шоссе. После того, как в августе 2019 года закрыли участок шоссе, как раз от Елены Колесовой до Урицкого, сотни автомобилей поехали искать объезд по ближайшим дворам. А летом 2020-го дворы перерыли сетевики, работающие с трубами.
И летом, и зимой жители продираются сквозь эти завалы. Потерпеть придётся ещё немного: после всех мучений жителей дворов по Тутаевскому шоссе, 35 и Елены Колесовой, 2 и 4 ждёт ремонт уже в этом году. Эти территории благоустроят по программе «Решаем вместе!» за большие деньги. Стоимость работ — 8,353 миллиона рублей. Большая часть денег уйдёт на дороги:
- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям — 7,983 миллиона рублей;
- благоустройство, установка скамеек и урн — 114 тысяч рублей;
- уличное освещение — 255 тысяч рублей.
— Этот двор попал в программу «Формирование современной городской среды» в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» за счет образовавшейся экономии денежных средств после проведённых аукционов на ремонт дворов в 2020 году, — сообщили в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Деньги на ремонт выделяет областной бюджет (на 95%) и городской бюджет (на 5%). Завершить работы, согласно контракту, подрядчик должен успеть уже к 25 октября.