«Очень аккуратно»: ярославцы вступились за батюшку, окунувшего младенца в купель во время крещения

Гость:



— Не увидела ничего особенного, быстро окунает и головку поднимает, держит хорошо.



Игорь:



— Обычное крещение с погружением, более чем аккуратное. Просто нужен скандал и гадкие комментарии. Да хранит нас всех бог.



Илья Хармс:



— Утопит, тогда звоните 02.



Тамара Корзинкина:



— Хорошо, что ребёнок ещё мал и не запомнит это действо. С таким отношением к посещению церкви всякое желание можно отбить.



Юлия Московская:



— У меня бы паника была, если бы моего ребенка так крестили.



Наталья Воробьева:



— Именно в таком возрасте детей учат плавать под водой, так как они еще умеют задерживать дыхание. Ничего страшного не произошло, абсолютно нормальное крещение.



Алексей Белкин:



— Ничего криминального на видео не видно. Растят детей в парниковых условиях, потом удивляются, почему вырастает поколение нытиков.



Напомним, сегодня в соцсетях появилась видеозапись обряда крещения в одной из церквей региона. В гаврилов-ямском Свято-Никольском храме батюшка полностью окунает малыша в чашу. Ребенок кривится и краснеет. Обеспокоенный происходящим мужчина — кто-то из родственников или крестный — пытается забрать ребенка у священника, но тот не отдаёт малыша.