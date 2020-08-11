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«Очень аккуратно»: ярославцы вступились за батюшку, окунувшего младенца в купель во время крещения

Публикуем мнения читателей

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После обряда крещения в Свято-Никольском храме в интернете разгорелся скандал

После обряда крещения в Свято-Никольском храме в интернете разгорелся скандал

После истории с видео с обрядом крещения в одной из церквей Ярославской области, где батюшка полностью окунает ребёнка в купель, мнения ярославцев на эту тему разделились. Часть людей считает, что обряд был проведён по всем канонам и ничего тут криминального нет, другие же думают, что так окунать ребенка в чашу недопустимо (родители, кстати, никаких претензий к священнику не имеют).

Публикуем яркие мнения читателей.

Юлия Антонова:

— И до батюшки добрались. Хороший батюшка. Мы им очень довольны.

Гость:

— Не увидела ничего особенного, быстро окунает и головку поднимает, держит хорошо.

Игорь:

— Обычное крещение с погружением, более чем аккуратное. Просто нужен скандал и гадкие комментарии. Да хранит нас всех бог.

Илья Хармс:

— Утопит, тогда звоните 02.

Тамара Корзинкина:

— Хорошо, что ребёнок ещё мал и не запомнит это действо. С таким отношением к посещению церкви всякое желание можно отбить.

Юлия Московская:

— У меня бы паника была, если бы моего ребенка так крестили.

Наталья Воробьева:

— Именно в таком возрасте детей учат плавать под водой, так как они еще умеют задерживать дыхание. Ничего страшного не произошло, абсолютно нормальное крещение.

Алексей Белкин:

— Ничего криминального на видео не видно. Растят детей в парниковых условиях, потом удивляются, почему вырастает поколение нытиков.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась видеозапись обряда крещения в одной из церквей региона. В гаврилов-ямском Свято-Никольском храме батюшка полностью окунает малыша в чашу. Ребенок кривится и краснеет. Обеспокоенный происходящим мужчина — кто-то из родственников или крестный — пытается забрать ребенка у священника, но тот не отдаёт малыша.

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КрещениеЯрославльрелигия
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