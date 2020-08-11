«Очень аккуратно»: ярославцы вступились за батюшку, окунувшего младенца в купель во время крещения

После истории с видео с обрядом крещения в одной из церквей Ярославской области, где батюшка полностью окунает ребёнка в купель, мнения ярославцев на эту тему разделились. Часть людей считает, что обряд был проведён по всем канонам и ничего тут криминального нет, другие же думают, что так окунать ребенка в чашу недопустимо (родители, кстати, никаких претензий к священнику не имеют).
Публикуем яркие мнения читателей.
Юлия Антонова:
— И до батюшки добрались. Хороший батюшка. Мы им очень довольны.
Гость:
— Не увидела ничего особенного, быстро окунает и головку поднимает, держит хорошо.
Игорь:
— Обычное крещение с погружением, более чем аккуратное. Просто нужен скандал и гадкие комментарии. Да хранит нас всех бог.
Илья Хармс:
— Утопит, тогда звоните 02.
Тамара Корзинкина:
— Хорошо, что ребёнок ещё мал и не запомнит это действо. С таким отношением к посещению церкви всякое желание можно отбить.
Юлия Московская:
— У меня бы паника была, если бы моего ребенка так крестили.
Наталья Воробьева:
— Именно в таком возрасте детей учат плавать под водой, так как они еще умеют задерживать дыхание. Ничего страшного не произошло, абсолютно нормальное крещение.
Алексей Белкин:
— Ничего криминального на видео не видно. Растят детей в парниковых условиях, потом удивляются, почему вырастает поколение нытиков.
Напомним, сегодня в соцсетях появилась видеозапись обряда крещения в одной из церквей региона. В гаврилов-ямском Свято-Никольском храме батюшка полностью окунает малыша в чашу. Ребенок кривится и краснеет. Обеспокоенный происходящим мужчина — кто-то из родственников или крестный — пытается забрать ребенка у священника, но тот не отдаёт малыша.