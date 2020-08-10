«Поклонение не Творцу, а твари»: питерский религиовед раскритиковал отношение к памятнику Троице в Ярославле

Питерский религиовед Алексей Гайдуков побывал в Ярославле и раскритиковал отношение народа к памятнику Троице на Стрелке. Специалиста задело то, что люди кидают монетки на удачу в чашу, которая по сути является центральным элементом композиции и олицетворяет жертвенную смерть Христа.
— Язычество — «народная вера», поклонение не Творцу, а твари. Не имея основ представлений о вере в Троицу, изворотливый народный ум, помноженный на глупость и веру во всеохватную Халяву (понимаемую как «чудо»), порождает удивительные феномены, — прокомментировал Алексей Гайдуков на своей страничке во «ВКонтакте».
«Троица» — скульптурная композиция в Ярославле. Авторами её являются скульптор Игорь Трейвус и художник Николай Мухин. Композиция установлена в 1995 году рядом с фундаментами разрушенного в 1930-е годы Успенского собора.
Видео: Алексей Гайдуков
Напомним, представители ярославской епархии не раз говорили о том, что кидать монетки в чашу, которая является частью скульптуры, нельзя. Однако появившаяся когда-то традиция живёт до сих пор.