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«Поклонение не Творцу, а твари»: питерский религиовед раскритиковал отношение к памятнику Троице в Ярославле

Он выложил гневный пост в соцсетях

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Питерский религиовед раскритиковал традицию по киданию монет в скульптуру Троицы в Ярославле

Питерский религиовед раскритиковал традицию по киданию монет в скульптуру Троицы в Ярославле

Питерский религиовед Алексей Гайдуков побывал в Ярославле и раскритиковал отношение народа к памятнику Троице на Стрелке. Специалиста задело то, что люди кидают монетки на удачу в чашу, которая по сути является центральным элементом композиции и олицетворяет жертвенную смерть Христа.

— Язычество — «народная вера», поклонение не Творцу, а твари. Не имея основ представлений о вере в Троицу, изворотливый народный ум, помноженный на глупость и веру во всеохватную Халяву (понимаемую как «чудо»), порождает удивительные феномены, — прокомментировал Алексей Гайдуков на своей страничке во «ВКонтакте».

«Троица» — скульптурная композиция в Ярославле. Авторами её являются скульптор Игорь Трейвус и художник Николай Мухин. Композиция установлена в 1995 году рядом с фундаментами разрушенного в 1930-е годы Успенского собора.

Видео: Алексей Гайдуков

Напомним, представители ярославской епархии не раз говорили о том, что кидать монетки в чашу, которая является частью скульптуры, нельзя. Однако появившаяся когда-то традиция живёт до сих пор.

А вы считаете традицию бросать монеты в Троицу неправильной?

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    ТроицаАлексей Гайдуков
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