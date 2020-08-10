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Рост заболевших и пропавшие дети: что случилось в Ярославле за выходные. Коротко

Главные новости региона на утро 10 августа

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В Ярославской области всё ещё действует масочный режим

В Ярославской области всё ещё действует масочный режим

Бодрого понедельника, друзья!

Надеемся, вы хорошо отдохнули в выходные. И если вы не следили пристально за новостями, то просто открывайте нашу подборку главных новостей, актуальных на утро 10 августа.

  • Каждый день мы сообщаем, как распространяется коронавирусная инфекция. Важно быть начеку: вирус всё ещё берёт верх, число новых заболевших увеличивается с каждым днём. За выходные в Ярославской области заболели ещё почти сто человек.


  • В Ярославле ищут двух 15-летних девушек, сбежавших из дома в начале августа. Первые дни девочки поддерживали связь с родными, а дальше и это делать перестали. При этом по соцсетям у обеих всё хорошо. Однако мама одной из пропавших рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем у девочки.


  • Журналистка из Рыбинска похудела за год на 26 килограммов. Она выбрала весьма необычный метод, благодаря которому большая часть килограммов улетает без физических нагрузок.


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