«Делают это ради 600 рублей»: Рыбинск потратил сотни тысяч на защиту крышек люков от массовых краж

Властям Рыбинска пришлось находить особые меры защиты крышек городских люков. Проблема их кражи достигла внушительных масштабов.

— Большой ремонт за счет средств городского бюджета проводят после весеннего обследования системы, когда дорожно-коммунальные службы не досчитались более 50 решеток, закрывающих колодцы. Теперь подрядной организации предстоит заново смонтировать 53 колодца, — рассказали в администрации Рыбинска.



Как уточнил подрядчик, который занимается установкой защитного механизма, при необходимости демонтируя старые основания под люк, в пункте приёма металлолома за крышку можно выручить всего рублей 600. Бюджету города защита одной крышки обошлась в 16 тысяч рублей.