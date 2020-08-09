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«Делают это ради 600 рублей»: Рыбинск потратил сотни тысяч на защиту крышек люков от массовых краж

В городе назрела большая проблема с открытыми колодцами

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В городе пришлось идти на особые меры защиты

В городе пришлось идти на особые меры защиты

Властям Рыбинска пришлось находить особые меры защиты крышек городских люков. Проблема их кражи достигла внушительных масштабов.

— Большой ремонт за счет средств городского бюджета проводят после весеннего обследования системы, когда дорожно-коммунальные службы не досчитались более 50 решеток, закрывающих колодцы. Теперь подрядной организации предстоит заново смонтировать 53 колодца, — рассказали в администрации Рыбинска.

Как уточнил подрядчик, который занимается установкой защитного механизма, при необходимости демонтируя старые основания под люк, в пункте приёма металлолома за крышку можно выручить всего рублей 600. Бюджету города защита одной крышки обошлась в 16 тысяч рублей.

— Закупили антивандальные люки, основание и решетку связывает запирающее устройство. Стоимость одного комплекта с учетом установки обходится в 16 000 рублей. Из городского бюджета выделено 850 тысяч рублей, — рассказал директор рыбинского управления городского хозяйства Александр Ермилов.

Теперь в городе появились люки на замках, чтобы отвадить жителей воровать.

Суровые меры от воров в Рыбинске — люки на замках

Суровые меры от воров в Рыбинске — люки на замках

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воровстволюки на дорогах
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