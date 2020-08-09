«На хорошей машине, значит, можно всё?»: у центральной аптеки «Мерседес» снёс «пятнашку»

В воскресенье, 9 августа, в центре Ярославля произошло ДТП. На перекрёстке улиц Свободы и Собинова разбились Mercedes и ВАЗ 2115. Машины разлетелись по перекрёстку, «пятнашка» улетела в дорожное ограждение. Всё произошло около семи часов утра.

— На хорошей машине, значит, можно всё? Водитель «Мерседеса», похоже, был нетрезвым, — рассказал читатель 76.RU, увидевший последствия столкновения.