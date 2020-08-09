Выпавший с 6 этажа строитель и пожар в Рыбинске: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку главных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:
- в Рыбинске из высотки на улице Фурманова выпал мужчина. Предположительно, мужчина выпал с десятого этажа. Погибшему было 58 лет;
- оперштаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области выдал свежую статистику. По данным на 8 августа, в регионе 37 новых заболевших, выздоровели 64 человека;
- в Ярославле утром 8 августа мужчина на стройке сорвался с 6 этажа вместе с бетонной плитой. Строитель выжил, позже появилось видео его спасения и новые подробности ЧП;
- в Рыбинске ночью 8 августа бушевал пожар. Около двух ночи в районе Переборы загорелся деревянный частный дом. Видео пожара выложили в соцсети;
- мэр Ярославля Владимир Волков показал, где отдыхает, и передал ярославцам морской привет.