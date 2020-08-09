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Тема дняВ Ярославле строитель сорвался с 6 этажа. Видео

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Выпавший с 6 этажа строитель и пожар в Рыбинске: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Рассказываем о главных новостях региона к утру 9 августа

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Главные новости региона к утру 9 августа&nbsp;

Главные новости региона к утру 9 августа 

Доброе утро, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку главных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:

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Ярославль
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