Коронавирус у замгубернатора и ДТП с маршруткой: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Привет, друзья! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:
в Ярославской области школьного учителя кинули на
- ярославский оперштаб выдал статистику на
7 августа— число заболевших растет изо дня в день;
- на трассе в Ярославской области случилось страшное ДТП. Водитель потерял управление и влетел в отбойник, зацепив прицеп дорожных рабочих — публикуем видео с места происшествия;
- в Рыбинске разгорелся громкий скандал после вызова скорой помощи ребенку, больному эпилепсией, которому требовался срочный укол — подробности;
- трагическое происшествие в Ярославле — из окна многоэтажки выпала пожилая женщина;
- в Ярославле маршрутка с пассажирами угодила в ДТП — подробности и видео с места происшествия;
- депутату из Ярославля досталось от Ильи Варламова за изуродованную «сталинку». Блогер разнёс новодел, который народный избранник построил у исторического здания;
- заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин попал в больницу с коронавирусом. Врачи рассказали о его самочувствии.