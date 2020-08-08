Коронавирус у замгубернатора и ДТП с маршруткой: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

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в Ярославской области школьного учителя кинули на 300 тысяч рублей. На это совести хватило у родительницы одного из учеников — рассказываем подробности этой истории;