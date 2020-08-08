«Перестаньте клянчить скидку»: три фразы, которые лучше не говорить своему турагенту

Российские курорты уже принимают гостей, некоторые страны открывают границы уже с августа. Толпы туристов стремятся отдохнуть на море и погреться на солнышке. И за этой прекрасной картиной стоит ежедневный труд работников турфирм, которые бронируют номера в отелях, покупают билеты на самолет, спасают клиентов от бумажной волокиты. Но всегда ли мы ценим это? Турагент из Ярославля Анна Елисеева рассказала о том, что её огорчает во время работы с заказчиками.
1. «Да мы сами»
Работа в турагентстве стоит больших эмоциональных затрат. Больше всего огорчает, когда люди не ценят наш труд. Для клиентов являются нормой многодневные переговоры с ежедневными звонками, письмами, сообщениями в мессенджерах, при этом не всегда в рабочее время. Клиенты не всегда понимают, что мы тоже люди и у нас есть выходные. А итогом всех мучений является ответ: «Мы передумали бронировать» или, что ещё хуже, «Мы забронировали путевку сами/в другом агентстве».
2. Скидочку!
Ещё один значительный повод, который вытекает из предыдущего: все люди хотят получить скидку с тура. Клиенты считают, что агенты «навариваются» на отдыхе потенциального туриста. Они знают, что это законная зарплата менеджера, и он из нее оплачивает свои расходы, возникающие при ведении бизнеса, но при этом обижаются, если им отказывают в скидке. Думаю, никто бы не согласился отдать часть своей зарплаты, но менеджер турагенства почему-то обязан.
3. Ваша работа — вечный праздник
— Работа в турагенстве — это один сплошной праздник! Все турагенты не вылезают с зарубежных курортов, только развлекаются и ничего не делают, — так думают почти все мои знакомые… Это звучит обидно! На самом деле наша работа — огромный ежедневный труд, который связан с большим нервным напряжением. Туризм не прощает ошибок, нужно всегда держать руку на пульсе.
Давайте теперь посмотрим на работу турагентств с другой стороны. Поделитесь своим опытом общения с турагентами и поиска путёвок. С какими проблемами вы сталкивались и как вели себя в сложившихся ситуациях?