«Перестаньте клянчить скидку»: три фразы, которые лучше не говорить своему турагенту

Российские курорты уже принимают гостей, некоторые страны открывают границы уже с августа. Толпы туристов стремятся отдохнуть на море и погреться на солнышке. И за этой прекрасной картиной стоит ежедневный труд работников турфирм, которые бронируют номера в отелях, покупают билеты на самолет, спасают клиентов от бумажной волокиты. Но всегда ли мы ценим это? Турагент из Ярославля Анна Елисеева рассказала о том, что её огорчает во время работы с заказчиками.

1. «Да мы сами»

Работа в турагентстве стоит больших эмоциональных затрат. Больше всего огорчает, когда люди не ценят наш труд. Для клиентов являются нормой многодневные переговоры с ежедневными звонками, письмами, сообщениями в мессенджерах, при этом не всегда в рабочее время. Клиенты не всегда понимают, что мы тоже люди и у нас есть выходные. А итогом всех мучений является ответ: «Мы передумали бронировать» или, что ещё хуже, «Мы забронировали путевку сами/в другом агентстве».