«Ребёнок чуть не нырнул туда»: в Ярославле родители нашли у школы опасный люк

В Ярославле во дворах на Ленинградском проспекте люди заметили открытый люк. Местные жители рассказывают, что он находится по пути в школу № 90.



— Его не очень заметно в траве, — говорят жительница Ярославля Светлана. — Кроме школьников, у которых сейчас каникулы, в этом месте полно других детей, которые здесь постоянно по вечерам и по выходным играют. Мы сейчас шли мимо, и муж ребёнка за руку поймал — он чуть не нырнул в этот люк.



В администрации Дзержинского района приняли жалобу от горожан и пообещали в ближайшее время разобраться в сложившейся ситуации.

