«Прямо через асфальт бьет»: в Ярославле коммунальный гейзер затопил дорогу. Видео

В Ярославле коммунальный гейзер затопил дорогу
В Ярославле на пересечении улиц Добрынина и Угличской вырвался коммунальный гейзер. Произошло это утром 7 августа.
— Прямо через асфальт бьет, — сообщил водитель Борис Громов.
Видео: Борис Громов
Фонтанчик был небольшой, но лужа от него разлилась приличная. Мы запросили информацию о ЧП в мэрии Ярославля. Ответ получили только к вечеру. Зато он порадовал.
— Был засор канализации, водоканал его устранил до обеда, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, не так давно в Ярославле на проезде Шавырина из-под земли начал бить такой фонтан кипятка, что высота струи доходила до четвертого этажа.