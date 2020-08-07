«Прямо через асфальт бьет»: в Ярославле коммунальный гейзер затопил дорогу. Видео

Фонтанчик был небольшой, но лужа от него разлилась приличная. Мы запросили информацию о ЧП в мэрии Ярославля. Ответ получили только к вечеру. Зато он порадовал.



— Был засор канализации, водоканал его устранил до обеда, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.



Напомним, не так давно в Ярославле на проезде Шавырина из-под земли начал бить такой фонтан кипятка, что высота струи доходила до четвертого этажа.

