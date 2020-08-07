7 августа пятница
СЕЙЧАС +23°С
usd 73.04
eur 86.62
Тема дняМаршрутка протаранила самосвал: пострадали люди

Все новости

Все новости

«Прямо через асфальт бьет»: в Ярославле коммунальный гейзер затопил дорогу. Видео

В мэрии рассказали, что произошло

409
Обсудить

Поделиться

Фонтанчик был небольшой, но от него растеклась огромная лужа

Фонтанчик был небольшой, но от него растеклась огромная лужа

В Ярославле коммунальный гейзер затопил дорогу

В Ярославле на пересечении улиц Добрынина и Угличской вырвался коммунальный гейзер. Произошло это утром 7 августа.

— Прямо через асфальт бьет, — сообщил водитель Борис Громов.

Видео: Борис Громов

Фонтанчик был небольшой, но лужа от него разлилась приличная. Мы запросили информацию о ЧП в мэрии Ярославля. Ответ получили только к вечеру. Зато он порадовал.

— Был засор канализации, водоканал его устранил до обеда, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, не так давно в Ярославле на проезде Шавырина из-под земли начал бить такой фонтан кипятка, что высота струи доходила до четвертого этажа.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гейзер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!