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Назвали районы Ярославской области, где чаще умирают от туберкулёза

У каждого третьего заражённого болезнь выявляют в стадии распада

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Для профилактики ярославцам рекомендуют раз в год делать флюорографию лёгких&nbsp;

Для профилактики ярославцам рекомендуют раз в год делать флюорографию лёгких 

В Ярославской области до сих пор есть районы, где остаётся высокой смертность от туберкулёза. В 2019 году от болезни умерли 46 человек, а выявили туберкулёз у 281 человека. Чаще всего болеют и умирают в сельской местности.

В 2019 году высокая смертность от туберкулёза зафиксирована в Рыбинском, Первомайском, Любимском, Ростовском, Пошехонском, Тутаевском, Некрасовском муниципальных районах.

— У каждого третьего пациента с туберкулёзом органов дыхания болезнь обнаружена в стадии распада, — сообщили в Ярославльстате.

Стадией распада называется кавернозный туберкулёз — развивается в тех случаях, когда прогрессирование других форм (первичный, очаговый, инфильтративный, гематогенный диссеминированный туберкулёз) приводит к формированию каверны, то есть стойкой полости распада лёгочной ткани. В 80% случаев эта последняя стадия болезни приводит к смерти.

Подавляющее большинство смертей связано именно с туберкулёзом лёгких (93,5% случаев). Смертность среди мужчин в Ярославской области в семь раз выше, чем среди женщин.

Но есть районы, где жителей смерть от этой болезни не коснулась. В 2019 году не зафиксировано ни одного летального случая от туберкулёза в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Некоузском, Мышкинском муниципальных районах.

Напомним, с конца марта в Ярославскую область пришла другая напасть — пандемия китайского коронавируса COVID-19. Опасность инфекции заключается в её агрессивном влиянии на лёгкие, болезнь способна разрушить органы дыхания настолько, что человек не может больше вдохнуть воздух сам. Смертность от коронавируса, только по официальным данным, за несколько месяцев — 31 человек. Но были случаи, когда COVID-19 не записывали основной причиной смерти, несмотря на то, что человек умирал вскоре после заражения.

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