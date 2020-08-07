Назвали районы Ярославской области, где чаще умирают от туберкулёза

В Ярославской области до сих пор есть районы, где остаётся высокой смертность от туберкулёза. В 2019 году от болезни умерли 46 человек, а выявили туберкулёз у 281 человека. Чаще всего болеют и умирают в сельской местности.

В 2019 году высокая смертность от туберкулёза зафиксирована в Рыбинском, Первомайском, Любимском, Ростовском, Пошехонском, Тутаевском, Некрасовском муниципальных районах.

— У каждого третьего пациента с туберкулёзом органов дыхания болезнь обнаружена в стадии распада, — сообщили в Ярославльстате.