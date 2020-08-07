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Провалившийся КАМАЗ и смертельное ДТП: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 7 августа

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В Ярославской области произошло многое — и хорошее, и плохое

В Ярославской области произошло многое — и хорошее, и плохое

Друзья, публикуем для вас подборку главных новостей прошедших суток:

  • количество заболевших коронавирусом продолжает расти. К счастью, вчера не было зарегистрировано новых смертей от заразы;
  • интересный расклад получился по новым садикам в Ярославле. Строила их фирма сына депутата муниципалитета Сергея Калинина. А отец потом выехал на площадки, проверил качество работ. И... неожиданно выявил недочёты;
  • необычное явление успели сфотографировать ярославские рыбаки — над Рыбинским морем пронесся смерч;

  • стало известно о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию в центре Ярославля 6 июля. Молодому мужчине стало хуже. Объявлен сбор средств в помощь ему;
  • власти обнародовали список дворов, которые планируют благоустроить в 2021 году. В перечне — 25 адресов.

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ДТПпроисшествиякоронавирус
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