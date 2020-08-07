Провалившийся КАМАЗ и смертельное ДТП: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Друзья, публикуем для вас подборку главных новостей прошедших суток:
- количество заболевших коронавирусом продолжает расти. К счастью, вчера не было зарегистрировано новых смертей от заразы;
- у Толбухинского моста в Ярославле произошло ЧП — КАМАЗ, груженный асфальтом, провалился под асфальт. Наши корреспонденты выезжали на место происшествия и узнали все подробности;
- интересный расклад получился по новым садикам в Ярославле. Строила их фирма сына депутата муниципалитета Сергея Калинина. А отец потом выехал на площадки, проверил качество работ. И... неожиданно выявил недочёты;
- не обошелся четверг без трагических известий. Стало известно, что в Переславле-Залесском сотрудник шиномонтажа скончался на рабочем месте — ему в голову прилетел диск от колеса. А в посёлке Борисоглебском легковушка врезалась в автобус с военными. В результате один человек погиб, семь пострадали;
- необычное явление успели сфотографировать ярославские рыбаки — над Рыбинским морем пронесся смерч;
- стало известно о состоянии мотоциклиста, попавшего в аварию в центре Ярославля 6 июля. Молодому мужчине стало хуже. Объявлен сбор средств в помощь ему;
- власти обнародовали список дворов, которые планируют благоустроить в 2021 году. В перечне — 25 адресов.