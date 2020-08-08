«Жить так очень тяжело»: реакция ярославцев на штрафы по закону о тишине

Слишком тонкие стены или слишком громкие соседи? Публикация о штрафах, которые приходят за нарушение тишины и покоя, вызвала обсуждения на тему соседства в многоквартирных домах. Интересный момент выяснился в том, что доказывать шум теперь не нужно, оштрафовать жильцов могут, опираясь на словесные аргументы жалующихся соседей.
В жизни каждого найдётся история о соседях. Публикуем мнения жителей Ярославля о проблемах с соседями и действии обновлённого закона о тишине, штрафы по которому могут достигать внушительных сумм.
Людмила Шабуева: «Тебе прыгают по ушам в твоей квартире»
— И мы столкнулись с подобной проблемой. Только у нас жители за стенкой сносят стены и работают перфоратором, пока не наступает ночь, уже неделю. Я раньше не знала, что такое шумно. Такое чувство, что тебе прыгают по ушам в твоей квартире. Это настолько громко, что можно рядом стоять с человеком и кричать, он точно не услышит. В общем, это просто кошмар. В итоге мы сходили к этим соседям и попросили не работать хотя бы, пока у нас тихий час у ребенка и в выходные. Они сразу в отказ. Когда мы пригрозили, что вызовем Роспотребнадзор и измеряем уровень шума, тут же согласились на наши условия.
Кстати, в Европе надо согласовывать ремонт у властей. Они пишут график. В среду можно, например,
Григорий Сергеев: «В доме адская слышимость»
— У меня в доме тоже адская слышимость. И за стенкой живет семья с
Он иногда до часу ночи может что-то периодически ронять на пол. Каждое падение его игрушки на пол гарантированно меня будит. Когда он за час разбудит тебя
И формально они тоже ничего не нарушают — ни громкой музыки, ни криков по ночам... Но жить так очень тяжело.
Так что понимаю обе стороны. Никто не виноват в том, что сейчас так строят. Но выход нужно искать. Вам — ковролин на пол. Соседке — восковые беруши (мегавещь, кстати).
Александр Щербаков:
— Я тоже прошёл через это. Поэтому сам вечером и ночью хожу на цыпочках и других прошу.
Гость:
— Иногда моя кошка забирается в шкафы, чтоб найти место, где ещё не была, и выкидывает всё лишнее, чтоб ей было просторнее. Слава всему, делает она это очень редко и не ночью, да и длится недолго. А то сидишь, и вдруг бу-бух, то книги лишние, то коробки с красками и банки с кистями летят. Может полполки выпотрошить, пока заметишь. Хорошо, соседи адекватные, а то оштрафовали бы эту полосатую любопытницу.
Гость:
— Соседи заменили деревянный пол на плитку, теперь каждое падение предмета, как удар грома.
Ранее мы писали, за какие действия теперь можно оштрафовать соседей по обновлённому закону Ярославской области. Однако чиновники рекомендуют прежде попробовать договориться.