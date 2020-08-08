«Жить так очень тяжело»: реакция ярославцев на штрафы по закону о тишине

Людмила Шабуева: «Тебе прыгают по ушам в твоей квартире»

— И мы столкнулись с подобной проблемой. Только у нас жители за стенкой сносят стены и работают перфоратором, пока не наступает ночь, уже неделю. Я раньше не знала, что такое шумно. Такое чувство, что тебе прыгают по ушам в твоей квартире. Это настолько громко, что можно рядом стоять с человеком и кричать, он точно не услышит. В общем, это просто кошмар. В итоге мы сходили к этим соседям и попросили не работать хотя бы, пока у нас тихий час у ребенка и в выходные. Они сразу в отказ. Когда мы пригрозили, что вызовем Роспотребнадзор и измеряем уровень шума, тут же согласились на наши условия.

Кстати, в Европе надо согласовывать ремонт у властей. Они пишут график. В среду можно, например, с 11 до 13 часов , в пятницу — с 14 до 16 часов и т. д . Чтобы люди могли потерпеть какое-то время, но не целый день. В нашем случае перфоратор работает по 8 часов кряду.

Григорий Сергеев: «В доме адская слышимость»