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Два основных условия, как добиться ремонта в своём дворе. Инструкция

Рассказываем о том, как получить деньги от губернатора Ярославской области

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Многие дворы города выглядят неприглядно: дорог нет, запаркованы машинами

Многие дворы города выглядят неприглядно: дорог нет, запаркованы машинами

Дворы Ярославля — места, которые редко можно назвать приятными. Далеко не каждый двор в городе можно назвать удобным для отдыха жителей соседних домов. Большинство мест представляют собой запаркованные площадки, разбитые дороги, разъезженные колёсами газоны, сломанные детские городки.

Исправить всё это можно! Нужно лишь захотеть. Рассказываем, как в Ярославской области можно добиться ремонта двора при минимальных усилиях.

1

Договоритесь с соседями

Договоритесь с соседями, что вы хотите видеть в вашем дворе&nbsp;

Договоритесь с соседями, что вы хотите видеть в вашем дворе 

В первую очередь нужно провести собрание собственников дома (нескольких домов одного двора) и решить между собой, что именно вы хотите изменить в своём дворе.

Уложить новый асфальт? Сделать парковки? А может, расставить лавочки, оформить газоны и высадить туи, заменить освещение, поставить видеонаблюдение, детскую или спортивную площадку? Беседку?

Выберите представителя или оргкомитет, кто займётся дальнейшим оформлением документов, чтобы договориться с властями о ремонте.

2

Сколько это стоит для жителей

Во дворе можно сделать красивое зонирование&nbsp;

Во дворе можно сделать красивое зонирование 

Самый простой и доступный способ добиться ремонта — подать заявку на участие в областной губернаторской программе «Решаем вместе!». Какие условия нужно выполнить, чтобы в ваш двор пришёл ремонт:

— Обязательным условием в программе является трудовое либо финансовое участие. Соответственно, жителям нужно определить сумму, которую они готовы вложить, — рассказал руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — Типовой ремонт (асфальтирование, парковки, освещение) можно получить без софинансирования, только с трудовым участием. Но если жители хотят большего в своём дворе, например детскую площадку, то необходимо внести не менее 20% от стоимости дополнительных опций. Это федеральная норма по софинансированию, у нас она действует примерно год, и уже есть достаточно много проектов в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Данилове, где жители хотят устроить большее в своём дворе.

В среднем жители одного двора собирают сумму от 30 до 100 тысяч рублей, выходит около 500 рублей с квартиры. Этого достаточно, чтобы попасть в программу.

Согласитесь, хороший вариант, вложить 500 рублей, а получить новый двор вместо разбитого старого?

3

Куда подавать заявку

После того как вы договорились с соседями, описали примерный перечень работ, решили, насколько готовы вложиться, необходимо прийти со своей идей в территориальную администрацию района. Уже там чиновники оформят вашу заявку и разъяснят, как сделать из идеи проект для ремонта.

4

Что ещё важно знать

Совет: в процессе ремонта следите за работой подрядчика

Совет: в процессе ремонта следите за работой подрядчика

В этом году заявки принимают до 15 августа, скорее всего, вам стоит подумать о ремонте уже в следующем году.

— В этом году ожидаем больше 200 заявок, обычно отбираем около 150 проектов в год, — объясняет руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин. — Для тех домов, кто заявляет о готовности софинансировать ремонт, при подаче заявок мы начисляем баллы приоритета. Однако, чтобы не было такого, что побеждают только богатые дома с дорогими проектами, баллы начисляем при софинансировании до 15%. Конечно, дом может вложить и больше. У нас есть двор в Рыбинске, где люди несколько лет копили деньги, собрали 700 тысяч рублей — это огромная сумма, такое впервые. Теперь они планируют очень хороший ремонт.

В 2021 году на программу из регионального, федерального и местных бюджетов выделят около 530 миллионов рублей.

5

Как быстро отремонтировать дорогу во дворе

Власти предложили жителям за свой счёт ремонтировать ямы во дворах&nbsp;

Власти предложили жителям за свой счёт ремонтировать ямы во дворах 

С этого года в Ярославле действует нововведение от мэрии, по которому жители за свой счёт могут отремонтировать ямы во дворах.

— С 1 июля ямочный ремонт может производиться управдомом либо ТСЖ по решению собрания собственников, — объясняет Шетнева Наталья, заместитель директора департамента городского хозяйства.

Проводить оплату за ремонт ям будут через статью в платёжном листе «Содержание и ремонт жилья». Определено, что подрядчик не может взять стоимость за ремонт одного квадратного метра ямы выше чем 611 рублей.

Пример. Для типового пятиэтажного дома на шесть подъездов стоимость ремонта составит — 61 копейка с квадратного метра помещения. То есть с двухкомнатной квартиры нужно будет заплатить 28 рублей.

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«Решаем вместе!»ремонт дворов
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