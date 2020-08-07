Два основных условия, как добиться ремонта в своём дворе. Инструкция

1
Договоритесь с соседями
В первую очередь нужно провести собрание собственников дома (нескольких домов одного двора) и решить между собой, что именно вы хотите изменить в своём дворе.
Уложить новый асфальт? Сделать парковки? А может, расставить лавочки, оформить газоны и высадить туи, заменить освещение, поставить видеонаблюдение, детскую или спортивную площадку? Беседку?
Выберите представителя или оргкомитет, кто займётся дальнейшим оформлением документов, чтобы договориться с властями о ремонте.
2
Сколько это стоит для жителей
Самый простой и доступный способ добиться ремонта — подать заявку на участие в областной губернаторской программе «Решаем вместе!». Какие условия нужно выполнить, чтобы в ваш двор пришёл ремонт:
— Обязательным условием в программе является трудовое либо финансовое участие. Соответственно, жителям нужно определить сумму, которую они готовы вложить, — рассказал руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — Типовой ремонт (асфальтирование, парковки, освещение) можно получить без софинансирования, только с трудовым участием. Но если жители хотят большего в своём дворе, например детскую площадку, то необходимо внести не менее 20% от стоимости дополнительных опций. Это федеральная норма по софинансированию, у нас она действует примерно год, и уже есть достаточно много проектов в Рыбинске, Гаврилов-Яме, Данилове, где жители хотят устроить большее в своём дворе.
В среднем жители одного двора собирают сумму от 30 до 100 тысяч рублей, выходит около 500 рублей с квартиры. Этого достаточно, чтобы попасть в программу.
Согласитесь, хороший вариант, вложить 500 рублей, а получить новый двор вместо разбитого старого?
3
Куда подавать заявку
После того как вы договорились с соседями, описали примерный перечень работ, решили, насколько готовы вложиться, необходимо прийти со своей идей в территориальную администрацию района. Уже там чиновники оформят вашу заявку и разъяснят, как сделать из идеи проект для ремонта.
4
Что ещё важно знать
В этом году заявки принимают до 15 августа, скорее всего, вам стоит подумать о ремонте уже в следующем году.
— В этом году ожидаем больше 200 заявок, обычно отбираем около 150 проектов в год, — объясняет руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин. — Для тех домов, кто заявляет о готовности софинансировать ремонт, при подаче заявок мы начисляем баллы приоритета. Однако, чтобы не было такого, что побеждают только богатые дома с дорогими проектами, баллы начисляем при софинансировании до 15%. Конечно, дом может вложить и больше. У нас есть двор в Рыбинске, где люди несколько лет копили деньги, собрали 700 тысяч рублей — это огромная сумма, такое впервые. Теперь они планируют очень хороший ремонт.
В 2021 году на программу из регионального, федерального и местных бюджетов выделят около 530 миллионов рублей.
5
Как быстро отремонтировать дорогу во дворе
С этого года в Ярославле действует нововведение от мэрии, по которому жители за свой счёт могут отремонтировать ямы во дворах.
— С 1 июля ямочный ремонт может производиться управдомом либо ТСЖ по решению собрания собственников, — объясняет Шетнева Наталья, заместитель директора департамента городского хозяйства.
Проводить оплату за ремонт ям будут через статью в платёжном листе «Содержание и ремонт жилья». Определено, что подрядчик не может взять стоимость за ремонт одного квадратного метра ямы выше чем 611 рублей.
Пример. Для типового пятиэтажного дома на шесть подъездов стоимость ремонта составит — 61 копейка с квадратного метра помещения. То есть с двухкомнатной квартиры нужно будет заплатить 28 рублей.