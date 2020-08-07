Два основных условия, как добиться ремонта в своём дворе. Инструкция

В этом году заявки принимают до 15 августа, скорее всего, вам стоит подумать о ремонте уже в следующем году.

— В этом году ожидаем больше 200 заявок, обычно отбираем около 150 проектов в год, — объясняет руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин. — Для тех домов, кто заявляет о готовности софинансировать ремонт, при подаче заявок мы начисляем баллы приоритета. Однако, чтобы не было такого, что побеждают только богатые дома с дорогими проектами, баллы начисляем при софинансировании до 15%. Конечно, дом может вложить и больше. У нас есть двор в Рыбинске, где люди несколько лет копили деньги, собрали 700 тысяч рублей — это огромная сумма, такое впервые. Теперь они планируют очень хороший ремонт.

В 2021 году на программу из регионального, федерального и местных бюджетов выделят около 530 миллионов рублей.