«Увидеть её — это мечта»: в Ярославле на территорию офисного центра прибежала ласка

— Ни в коем случае его не гладьте, — посоветовал проходящий мимо мужчина 50 лет.

И правда, зоологи говорят, что такое животное, хоть и кажется на первый взгляд очень мирным и дружелюбным, на деле же является опасным хищником, которое может нанести человеку вред.

— Действительно, не надо пытаться ласку погладить или брать на руки, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Зверёк хоть и маленький, но хищный. При наступлении опасности ласка может очень больно укусить. Тем более что мы не знаем наверняка, не болеет ли она бешенством. Скорее всего зверёк просто заблудился, пока охотился на мышей. Если ласку не трогать, то животное спокойно самостоятельно уйдёт.

За последний месяцы в регионе произошло уже несколько историй с дикими животными, которые решили наведаться в город. Подобный случай произошел пару месяцев назад под Ярославлем — тогда ласка прибежала на центральную улицу одной из деревень и надела шуму. Ранее мы составляли карту всех визитов диких животных к людям за последние месяцы, а их было немало — то медведь пробежит по Ярославлю, то лось повесится на заборе детского сада.

