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«Как заплатка на царском наряде»: ярославцы высказались о пристройке депутата к дому-«сталинке»

Жители не оценили возводимую постройку в центре города

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В Центральном районе Ярославля — на улице Победы, 14 — владелец частной клиники возводит пристройку у здания сталинского типа. Идея и клиника принадлежат депутату Ярославской областной думы Юрию Филимендикову. Недавно с площадки убрали строительный забор, и вся конструкция с обновлённым тротуаром показалась полностью.

Несмотря на то что это ещё не окончательный вид, многих горожан смутил сам факт такого строительства. Однако нарушений здесь, как выяснилось, нет — все работы идут законно и по согласованию с властями города.

Мы публикуем мнения жителей Ярославля об этой пристройке.

Анастасия

— Надо же так ненавидеть историю города, чтобы архитектурное наследие превращать вот в это.

Внешний вид пристройки смущал с самого начала. Но тротуар вокруг здания привели в порядок вместе с ливневой канализацией

Внешний вид пристройки смущал с самого начала. Но тротуар вокруг здания привели в порядок вместе с ливневой канализацией

Гость

— Скромное обаяние буржуазии.

Гость

— Злые вы, ну пристроили крылечко к зданию, ну и что? Это клиника, где людям могут помочь, ну да, за деньги, а где сейчас без денег? Сами виноваты мы, что хлопали и голосовали.

Tina

— Неужели нельзя было сделать пристройку, не нарушая стиль здания?! Жаль! Очень жаль, что город меняется таким образом.

Оксана

— Обещание о теплом асфальте и устроенной ливнёвке — это хорошо, а вот сочетание несочетаемого приводит в недоумение. Я бы поняла, если бы архитектор оформил свой проект в том стиле, в котором построен дом, но ведь то, что получилось, это ж как заплатка на царском наряде! Деньги, по-видимому, некоторым людям замещают хороший вкус.

Katya.na.samokate

— Живем рядом, обходим стороной. Такой дом красивый был среди убогих хрущевок. И вместо красивой парковки или уж красивой в этом же стиле пристройки — такое.

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депутатзастройкапристройкацентр города
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