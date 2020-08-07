«Как заплатка на царском наряде»: ярославцы высказались о пристройке депутата к дому-«сталинке»

В Центральном районе Ярославля — на улице Победы, 14 — владелец частной клиники возводит пристройку у здания сталинского типа. Идея и клиника принадлежат депутату Ярославской областной думы Юрию Филимендикову. Недавно с площадки убрали строительный забор, и вся конструкция с обновлённым тротуаром показалась полностью.
Несмотря на то что это ещё не окончательный вид, многих горожан смутил сам факт такого строительства. Однако нарушений здесь, как выяснилось, нет — все работы идут законно и по согласованию с властями города.
Мы публикуем мнения жителей Ярославля об этой пристройке.
Анастасия
— Надо же так ненавидеть историю города, чтобы архитектурное наследие превращать вот в это.
Гость
— Скромное обаяние буржуазии.
Гость
— Злые вы, ну пристроили крылечко к зданию, ну и что? Это клиника, где людям могут помочь, ну да, за деньги, а где сейчас без денег? Сами виноваты мы, что хлопали и голосовали.
Tina
— Неужели нельзя было сделать пристройку, не нарушая стиль здания?! Жаль! Очень жаль, что город меняется таким образом.
Оксана
— Обещание о теплом асфальте и устроенной ливнёвке — это хорошо, а вот сочетание несочетаемого приводит в недоумение. Я бы поняла, если бы архитектор оформил свой проект в том стиле, в котором построен дом, но ведь то, что получилось, это ж как заплатка на царском наряде! Деньги, по-видимому, некоторым людям замещают хороший вкус.
Katya.na.samokate
— Живем рядом, обходим стороной. Такой дом красивый был среди убогих хрущевок. И вместо красивой парковки или уж красивой в этом же стиле пристройки — такое.