«Как заплатка на царском наряде»: ярославцы высказались о пристройке депутата к дому-«сталинке»

Гость

— Скромное обаяние буржуазии.



Гость

— Злые вы, ну пристроили крылечко к зданию, ну и что? Это клиника, где людям могут помочь, ну да, за деньги, а где сейчас без денег? Сами виноваты мы, что хлопали и голосовали.



Tina

— Неужели нельзя было сделать пристройку, не нарушая стиль здания?! Жаль! Очень жаль, что город меняется таким образом.

Оксана

— Обещание о теплом асфальте и устроенной ливнёвке — это хорошо, а вот сочетание несочетаемого приводит в недоумение. Я бы поняла, если бы архитектор оформил свой проект в том стиле, в котором построен дом, но ведь то, что получилось, это ж как заплатка на царском наряде! Деньги, по-видимому, некоторым людям замещают хороший вкус.



Katya.na.samokate

— Живем рядом, обходим стороной. Такой дом красивый был среди убогих хрущевок. И вместо красивой парковки или уж красивой в этом же стиле пристройки — такое.

