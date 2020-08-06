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Погибший на пожаре ребёнок и всплеск числа заболевших COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 6 августа

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В Ярославской области зафиксирована новая вспышка&nbsp; COVID-19

В Ярославской области зафиксирована новая вспышка  COVID-19

Всем привет! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:

  • в Ярославле водитель маршрутки пригрозил выбить зубы пассажирам. Кого-то это возмутило, а кто-то отнёсся к этому как к доброй шутке. Тем не менее водителю теперь придётся ответить за свою угрозу;



  • артист Гоша Куценко и группа «Фабрика» провели несколько дней в ярославской деревне — звёзды снимали у нас клип на фоне местных красот. Рассказываем, как это было.

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