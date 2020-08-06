Погибший на пожаре ребёнок и всплеск числа заболевших COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Всем привет! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:

в Ярославле водитель маршрутки пригрозил выбить зубы пассажирам. Кого-то это возмутило, а кто-то отнёсся к этому как к доброй шутке. Тем не менее водителю теперь придётся ответить за свою угрозу;



