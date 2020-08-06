Погибший на пожаре ребёнок и всплеск числа заболевших COVID: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Всем привет! Чтобы вы ничего не пропустили, мы сделали подборку значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки:
- в Ярославле водитель маршрутки пригрозил выбить зубы пассажирам. Кого-то это возмутило, а кто-то отнёсся к этому как к доброй шутке. Тем не менее водителю теперь придётся ответить за свою угрозу;
- в Ярославской области снова ослабляют коронавирусные ограничения, на этот раз в сфере образования и развлечений — рассказываем, как теперь будут работать кружки и секции;
- однако заболеваемость коронавирусом никак не снижается — в Ярославской области зафиксирован новый прирост числа заболевших. То есть каждый день десятки жителей заражаются COVID;
- ужасная трагедия произошла в Ярославском районе — в страшном пожаре погиб 12-летний ребёнок, его мама сильно пострадала;
- житель Ярославля Дмитрий Розов выиграл в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но забыл об этом;
- в Ярославле нашли нового подрядчика, который будет ремонтировать ямы, чтобы по дорогам хотя бы можно было проехать;
- артист Гоша Куценко и группа «Фабрика» провели несколько дней в ярославской деревне — звёзды снимали у нас клип на фоне местных красот. Рассказываем, как это было.